«Él decía mucho: ‘¿Para qué estoy aquí? No sé nada de lo que estás hablando'», señaló Harrison al medio de comunicación y citó New York Post. El agente de policía, señaló que el plan fue arrestarlo fuera de su lugar de trabajo para poder hacer más tiempo desde 35 y la Quinta hasta la 30 Yaphank, y ver si conseguían más declaraciones por parte de Heuermann.

¿No le importó el arresto?

Según detalló el policía, Heuermann no dio mayores declaraciones al saber por qué se le estaba arrestando, pero tuvo un pedido especial para las autoridades del condado de Suffolk, quienes llevaron a cabo el arresto. De acuerdo con el agente, el arquitecto no pronunció mayores palabras y no parecía molesto con las autoridades.

De acuerdo con Harrison, el presunto asesino serial «pidió un abogado, y ese fue el final de la conversación», y le dijo a al medio de comunicación que el sospechoso «se mantuvo reservado» y «no hizo declaraciones» cuando lo detuvieron, informó el portal de noticias New York Post. Tras este hecho, no se reveló mayor información sobre el acusado.