Desde entonces, se ha obtenido información adicional a través de la policía de Oakland, según detalló el medio The Sun US.

¿Qué indicó en el reporte?

Según el reporte del medio The Sun Us, la madre de la estrella llamó al 911 aproximadamente a las 11:30 a.m. del lunes por la mañana.

En el informe que revelaron las autoridades, la llamada se trató sobre una «posible sobredosis», aunque no se confirmó la causa de muerte.

Según su testimonio telefónico que brindó el medio de comunicación, Angus Cloud no tenía pulso al momento en que llegó la policía.

Los sucesos ocurrieron en el área de Oakland, California, donde vivía el actor y su madre se encontraba con él, tras el funeral de su padre.