Por su parte, fue el viernes pasado cuando la policía encontró su cuerpo desmembrado en un refrigerador en una casa alquilada por Kwong Kau en una zona suburbana de Hong Kong, a unos 30 minutos en automóvil desde China continental. Los acusados ​​aún no han presentado sus declaraciones y no parece que sus abogados hayan comentado el caso a los medios. El caso fue aplazado hasta mayo, indicó AP.

Choi, una modelo de 28 años con más de 100.000 seguidores en Instagram, desapareció el 21 de febrero, según un informe presentado más tarde a la Policía de Hong Kong. Su última publicación fue el 19 de febrero, con una sesión de fotos que había realizado con la revista de moda L'Officiel Monaco, reveló la agencia The Associated Press.

Abby Choi causa muerte: ¿Por qué discutía con su exfamilia?

Choi tuvo disputas financieras que involucraron decenas de millones de dólares de Hong Kong (millones de dólares) con su exesposo y su familia, dijo la policía anteriormente, y agregó que “algunas personas” no estaban contentas con la forma en que Choi manejaba sus finanzas, informó la agencia The Associated Press.

El amigo de Choi, informó que la modelo tenía cuatro hijos, de entre 3 y 10 años. Alex Kwong, de 28 años, era el padre de los dos mayores, que ahora están bajo el cuidado de la madre de Choi. Choi se había vuelto a casar con Chris Tam y era el padre de los niños más pequeños, que se quedan con su familia, indicó AP.