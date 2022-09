“Ya no puedo soportar nada de este dolor”

Según detalla la cuenta de Instagram @chamonic3, la presentadora de noticias de Wisconsin, Neena Pacholke, se quitó la vida después de enviar un mensajes de texto, los preocupantes mensajes eran a su ex prometido, quien acababa de cancelar su boda.

“Él me dijo que me odia y que se sentirá como un millón de dólares una vez que esté fuera de su vida”. Ella También envió un último mensaje de texto a Kyle ( su ex ) , que rompió las cosas con Neena solo 7 semanas antes de su boda, diciendo: “Siento mucho haberte hecho esto, pero ya no puedo soportar nada de este dolor”.