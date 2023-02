Las autoridades encontraron muerto a la estrella de Hollywood el viernes pasado en el interior de su domicilio ubicado en Austin, Texas. Cabe mencionar que sus familiares no habían sabido nada de él por varias horas, ya que no se había comunicado antes de perder la vida en su cama.

Revelan secreto Cody Longo. La muerte del actor Cody Longo ha paralizado a millones de seguidores en las redes sociales, ya que su carrera como celebridad en la el mundo del cine apenas comenzaba. Era conocido por sus papeles en “Hollywood Heights” y “Days of Our Lives”, lamentablemente perdió la vida a los 34 años de edad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer las verdaderas causas de su fallecimiento, sin embargo se sospecha su muerte se adelantó debido a los problemas de adicción que tenía con el alcoholismo. Cabe mencionar que este problema lo tuvo por un largo tiempo, y que lo llevó a dejar la actuación.

¿Cómo fue encontrado?

La encarga de haber reportado la desaparición del actor fue su esposa, ante eso los agentes de la policía decidieron derribar la puerta de la casa del actor. Fue en ese momento donde encontraron muerto y tendido sobre su cama, de igual manera, indicaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Tuvo una destacada actuación en Days Our Lives, Secrets and Lies, The Catch, Nashville, SI: Nueva York y CSI: Las Vegas entre otras series de la televisión norteamericana. También se dedicó a la música, debutando en el año del 2013 con canciones como “Electric” o “She Said”. Archivado como: Revelan secreto Cody Longo