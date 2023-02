¿Cómo puede salvar a su favorito?

El famoso programa de Telemundo, cuenta con una dinámica muy participativa entre la audiencia y los concursantes de la casa. Por ello, señalaron que hay una manera de poder salvar a su artista favorito. El público puede votar a través de la página del reality show, siguiendo unos sencillos pasos.

De acuerdo con el portal de noticias AS, se conoce que hay cuatro días para realizar la votación y salvar a su personaje favorito. Los jueves desde 8:30 p.m., hasta las 12:00 a.m; viernes desde 7:00 p.m., hasta las 12:00 a.m.; domingo desde 7:00 p.m., hasta las 12:00 a.m.; lunes desde las 7:00 p.m., hasta las 8:20 horas, durante la transmición del programa.