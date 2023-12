Alejandra Guzmán fue fichada por golpear a su ex pareja y sale el mugshot a la luz

Los detalles volvieron a resurgir después de que la solista agredió a un reportero de Chisme No Like, en el aeropuerto de la Ciudad de México.

El altercado, que ahora es parte del historial judicial de Guzmán, tuvo lugar en el 2021 en la ciudad de Miami, según Chisme No Like.

«¡Hasta la ficharon», «Ya basta de estos artistas que se aprovechan de el nombre para violentar», «Qué bueno que no les tengan miedo a ningún artista», detalló.

La agresión a su expareja, Lande Dean, marcó un capítulo oscuro en su historia personal y profesional que el público no dudó en comentar.

¿Una mujer violenta?

Sin embargo, la polémica no se detuvo ahí. La cantante, aún envuelta en la sombra de su pasado legal, agredió a un reportero de Chisme No Like. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

Las imágenes captadas en el aeropuerto muestran a la cantante visiblemente molesta, desencadenando un altercado que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La pregunta sobre la estabilidad emocional de la artista vuelve a estar en la palestra, debido a la cuestión que la pone en el foco de los reflectores.

Ya que los observadores se cuestionan qué puede haber llevado a este nuevo episodio de comportamiento agresivo y cuestionable ante la prensa.