“Según me cuenta ella habría sido la tercera en discordia entre la relación de Vicente y Clarissa , pero es obvio que el tipo no repuesto su relación”, indicó la comunicadora a través de su cuenta de Instagram. Cabe resaltar que son solamente especulaciones, pues ni Clarissa ni su ex pareja han confirmado que las cosas hayan pasado de ésta forma.

Motivo de que Clarissa Molina haya roto su compromiso: El mensaje que le dedicó Clarissa a su ex; ¿Lo odia?

Clarissa Molina se sinceró con ‘El Gordo y la Flaca’ sobre lo que en verdad pasó con Vicente Saavedra y la manera en que terminó todo entre ellos: “Cuando son una pareja, las cosas se manejan con la pareja y todo estaba en bajo perfil, estábamos tratando todo así, al final del día Rauly, Lili, tú conociste mi relación, yo fui súper feliz con Vicente de verdad que fue una relación bien bonita…”, manifestó.

Y continuó: “Es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos me los llevo en el corazón atesorando cada uno de ellos que compartí públicamente con todos ustedes los fanáticos también, pero sabes que, y lo estaba pensando, los momentos que realmente me llevo son los que no habían cámaras, donde sólo éramos él y yo…”, dijo Clarissa Molina.