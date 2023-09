¿Quién es la misteriosa mamá de Peso Pluma? Muestran su cara y nadie puede creerlo

En diversas ocasiones, el intérprete de ‘Por Las Noches’ no dudó en presumir a su madre en frente de las cámaras de la prensa que siempre lo abordan.

Peso Pluma, en más de una ocasión no dudó en presumir a su mamá por redes sociales y compartir imágenes de los costosos regalos que le dio.

Las imágenes se dieron a conocer por parte de los fans del cantante, quienes no dudaron en apodar a la señora como «la suegra de México».

Además, el joven no dudó en presumir a la misma mujer que estaba en su concierto en las historias que compartió en redes sociales, dando por hecho que se trataba de su madre.

El cantante no dudó en compartir, en diversas ocasiones, imágenes de su madre y destacar los regalos que suele hacerle. Muchas veces con flores y otras con objetos de marcas lujosas.

La estrella más viral

Hassan Emilio Kabande Laija, nacido el 15 de julio de 199, se convirtió en una sensación en el mundo de la música a una edad temprana. PARA VER FOTO DA CLIC AQUÍ.

Su talento innato y su carisma lo catapultaron a la fama, y rápidamente se convirtió en uno de los artistas más influyentes y controversiales de su generación. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

Peso Pluma siempre ha mantenido una relación cercana con su madre, agradeciéndole los esfuerzos que hizo para que él cumpliera su sueño. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

«Mi mamá me dio todo lo que tengo, Me dio la vida y es sagrada. A la mamá no se le toca.», indicó el cantante en una entrevista para Espacio.