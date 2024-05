Mario Bezares y Julio César Chávez podrían ingresar a La Casa De Los Famosos, según Pepillo Origel

¿Pepillo podría en el programa?

El propio Pepillo Origel dejó claro que, a pesar de la atractiva remuneración y la exposición mediática que ofrece el programa, el no aceptaría participar en este tipo de encierro.

Su declaración ha generado diversos comentarios, ya que muchos consideran que su presencia en la casa habría sido un gran atractivo para los espectadores.

«Así me pagaran lo que me pagaran a mí no, no más por lo asqueroso que soy, en el baño me moriría de asco que (alguien) entrara ahí», destacaron.

«Me pelearía con todos; yo sé hacer pescado, pastas», destacó Pepillo Origel en el programa y citó El Universal.