Muestran las últimas fotografías y videos de Liam Payne, ex integrante de One Direction, antes de morir

Muestran las últimas fotos de Liam Payne

El cantante de 31 años cayó de un balcón

Los hechos ocurrieron durante su estancia en Buenos Aires

WE CAN LIVE FOREVER. Tras darse a conocer la muerte del ex miembro de One Direction, Liam Payne, surgen nuevos detalles sobre lo que ocurrió días antes de su deceso.

Por medio de Snapchat, el cantante compartió una serie de imágenes donde dejó entrever cómo iba su estadía en el hotel Palermo, Argentina.

El solista viajó desde el 2 de octubre para poder asistir a los conciertos que tuvo su amigo y ex compañero de banda, Niall Horan, en la capital argentina.

Hasta el momento, la causa de su fallecimiento se manejó por «una caída desde el tercer piso del hotel».

MUESTRAN LAS ÚLTIMAS FOTOS DE LIAM PAYNE

En las fotografías se muestra a Liam Payne utilizando una camisa gris. El cantante, disfrutaba de su estadía junto con su pareja, Kate Cassidy, y presumía sobre sus vacaciones.

Él no dudó en pedirle apoyo a sus fans para elegir un disfraz de Halloween, debido a que era su celebración favorita, destacando que quizá se vestiría de Forest Gump.

«Buenos días a todos. Es un hermoso día aquí, en Argentina. Esto es lo que hay en la mesa de desayuno», declaró el intérprete de «Familiar».

Al fondo se escucha la voz de su pareja, contestándole. Además, poco después subió fotografías antes de ingresar a la piscina e inclusive, de un pastel que comió.