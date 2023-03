Se muestra como Hale dispara en contra de las puertas y vigila el área en el que está ingresando. Se observa como lleva puesto un par de guantes y un chaleco antibalas. Ingresó al área de oficinas y estuvo caminando de un lado a otro. Dio unos disparos al aire y siguió vigilando el área. No se observó ninguna persona en ese instante.

Durante horas, la policía identificó al tirador como una mujer de 28 años y finalmente identificó a la persona como Audrey Hale. Luego, en una conferencia de prensa al final de la tarde, el jefe de policía dijo que Hale era transgénero, reveló The Associated Press. Posterior a ello, se reveló la primera imagen de la atacante.

Imágenes seguridad tiroteo Nashville: ¿Lo planeó con anticipación?

Drake no dio un motivo específico cuando los periodistas le preguntaron, pero dio ejemplos escalofriantes de la planificación previa del tirador para el ataque dirigido, reveló la agencia The Associated Press. Poco después, se reveló que al interior de su automóvil encontraron más documentos que señalaban el ataque.

“Tenemos un manifiesto, tenemos algunos escritos que estamos revisando que pertenecen a esta fecha, el incidente real”, dijo. “Tenemos un mapa dibujado de cómo iba a suceder todo esto”, señaló en una entrevista con NBC News que los investigadores creen que Hale tenía “algo de resentimiento por tener que ir a esa escuela”, indicó AP. Archivado como: Imágenes seguridad tiroteo Nashville