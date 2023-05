Revelan imágenes nunca antes vistas de Angélica Vale en bikini (FOTOS)

Resurgen imágenes de la actriz mexicana luciendo figura de impacto

¡Así lucía ‘La Vale’ hace más de 15 años!

Angélica Vale está lista para regresar a teatro con nueva obra

Imágenes Angélica Vale en bikini. La talentosa actriz y cantante mexicana Angélica Vale, es una de las personalidades más queridas por el público latino, sea por su gran carisma y también por protagonizar telenovelas que han sido bastante reconocidas, así como también programas de televisión muy importantes en México.

Y es que, aunque la actriz ha estado desaparecida de la pantalla chica por un buen tiempo y los fans la extrañan, ‘La Vale’ está siempre activa en sus redes sociales para sus fanáticos. Sin embargo, hace poco tiempo se filtraron imágenes de la gran actriz de joven y luciendo increíble.

Imágenes Angélica Vale en bikini: Te revelamos fotos poco vistas de la actriz

En redes sociales, se han viralizado unas imágenes de la gran actriz mexicana cuando estaba en sus mejores años, y es que no solamente luce una gran figura, si no que hace unos años no dudó en presumirla utilizando un mini bikini negro, pues fue fotografiada en una playa.

La protagonista de ‘La Fea Más Bella’, luce un increíble bikini que resaltó su corpulenta figura, y éstas fotos fueron compartidas por una usuaria en Twitter quien no dudó en recordar y darle a conocer al mundo cómo fueron las mejores épocas de la gran actriz, Angélica Vale.