Eran de Georgia: Gobierno de EEUU da a conocer las caras de los soldados muertos en ataque en Jordania

De acuerdo con The Associated Press, se trató del SPC. Kennedy Sanders y el SPC. Breonna Moffett, junto con William Jerome Rivers.

«Se necesita tu corazón y tu alma», añadió la mujer entre lágrimas a The Associated Press, desde su casa en Savannah, Georgia.

Los padres de Breonna Moffett dieron mayores detalles sobre su hija y revelaron a la agencia que «esperan que no haya una escalada de violencia».

Era originaria de Waycross, 160 kilómetros (100 millas) al suroeste de Savannah, señalaron los padres de Sanders a The Associated Press.

«Ella era amada»

Sin embargo, había considerado convertirse en soldado de tiempo completo en servicio activo una vez que cumpliera su contrato con la Reserva del Ejército.

«Ella era amada. Ella no tenía enemigos. Todo el tiempo la veías sonreír», dijo su padre, Shawn Sanders, en una entrevista el lunes con The Associated Press.

«Se trata de alguien que simplemente vivía la vida, disfrutaba de la vida a una edad temprana y trabajaba para hacer una carrera», añadió.

Tanto Sanders como Moffett se mantenían en constante contacto con sus padres, antes de perder la vida durante el trágico incidente.