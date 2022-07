Revelan la hora exacta para desayunar, ¡Trae excelentes beneficios!

Revelan la hora exacta para desayunar

Esto te traerá excelentes beneficios

¡Mira como reacciona tu sistema digestivo!

Hora exacta para desayunar. El metabolismo de cada persona, si bien es diferente en cada caso, hay que tomar en cuenta que existen ciertas reglas que podemos seguir para que los alimentos no nos perjudiquen y que en vez de eso, se haga la digestión mucho más rápido, es por eso que existen datos que muchos no sabían, hasta ahora.

Y es que de acuerdo con el portal de Reino Unido, The Sun, expertos han revelado la hora perfecta para hacer la primera comida del día, el desayuno, y que esto traiga excelentes beneficios, haciendo que la digestión se vuelva más rápido e incluso, siendo más eficaz que una dieta difícil.

¡Esta es la hora exacta para desayunar!

Expertos han revelado al portal The sun, que hay una hora de desayuno mucho más adecuada para las personas que podría ayudar a cambiar el exceso de grasa y volverse más saludable. Espera hasta las 11 a.m. para desayunar si no te sientas a cenar hasta más tarde. Mucha gente se sienta a tomar sus huevos o cereales entre las 7 y las 9 de la mañana.

Esto si bien es algo que mucha gente hace de manera bastante cotidiana, no es la mejor opción. Tim Spector, profesor de epidemiología genética en el King’s College de Londres, sugirió cambiar la hora del desayuno a las 11 de la mañana. La gente suele cenar más tarde que las generaciones anteriores, a las 20 o 21 horas. Archivado como: Hora exacta para desayunar