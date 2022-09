Este cheque forma parte del programa piloto Elevate MV que es parte del ingreso básico universal en Mountain View, California y que ofrece la oportunidad de adquirir alrededor de $500 dólares mensuales para miles de familias, indicó The Sun. El apoyo económico que se está generando, se espera pueda apoyar a las personas durante el alza de precios en productos básicos que se registra por la inflación.

Las personas que sean seleccionadas en el programa de apoyo económico, estarán bajo el amparo del proyecto alrededor de 24 meses, según informó The Sun. El programa Elevate MV, fue respaldado con una aportación de $2 millones de dólares en fondos y se espera que sea de apoyo para miles de familiares en California. De acuerdo con su sitio oficial, la elegibilidad se daba a conocer por una encuesta.

¿Quién es elegible para el programa?

Por el momento, el programa está siendo dirigido a 166 familias que tengan bajos ingresos y residan en Mountain View, California. En sí, la forma de elegir a las personas elegibles es de manera aleatoria; pero, esto no significa que no haya requisitos para poder participar en el piloto de este nuevo fondo de estímulo, según informó The Sun.

“Hogar de dos: $40,450 dólares; Hogar de tres: $45,450 dólares; Hogar de cuatro: $50,550 dólares; Hogar de cinco: $54,600 dólares; Hogar de seis: $58,650 dólares; Hogar de siete: $62,700 dólares; Hogar de ocho: $66,750 dólares”, informó el programa piloto Elevate MV en su página oficial, a través de una tabla.