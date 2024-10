Aparece el último video de alcalde mexicano antes de ser decapitado

Muestran el último video de Alejandro Arcos Catalán

El alcalde de Chilpancingo fue brutalmente asesinado

Dio a conocer su último deseo

El brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, ha sacudido al país y ha puesto de relieve la violencia que continúa afectando a varias regiones de México.

Lo que en principio parecía un crimen aislado, se ha convertido en un símbolo de la peligrosa realidad que enfrentan muchos políticos locales al asumir cargos públicos.

Arcos Catalán, quien apenas llevaba seis días en el cargo, fue asesinado el pasado domingo 6 de octubre en un suceso que ha causado indignación tanto a nivel nacional como internacional.

Un video de apenas 42 segundos, grabado previamente por Arcos Catalán y que se ha viralizado tras su asesinato, muestra al alcalde hablando sobre su visión para el futuro de Chilpancingo.

SALE A LA LUZ EL ÚLTIMO VIDEO DE ALEJANDRO ARCOS CATALÁN

En el video, el alcalde miraba con firmeza a la cámara, expresando su profundo amor por la ciudad que lo vio nacer y crecer.

«A mí me han preguntado cómo me gustaría que la gente me recordara el día que yo ya no esté en esta tierra, y yo les he pedido que me recuerden como un promotor de la paz, un promotor de la felicidad, del desarrollo», mencionaba.

Arcos Catalán también destacaba su vínculo emocional con Chilpancingo, comparándola con la mirada de sus hijos, lo que dejaba entrever su integridad y transparencia como persona y como líder.

«Aquí he vivido toda mi vida, nunca me he ido, y aquí quiero morir, pero también quiero morir luchando por mi ciudad, por mi municipio», afirmó, palabras que han adquirido una trágica relevancia tras su asesinato.