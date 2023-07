Revelan que Donald Trump vencería a Biden si hoy fueran las elecciones

La gran popularidad que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , tuvo durante sus años, despertaron además de una gran inconformidad, también mucho apoyo por otro gran número de personas, quienes no quedaron muy convencidos con que Biden llegara a ser el nuevo presidente.

Trump sería elegido como presidente si las elecciones fueran hoy

La encuesta fue realizada por Harvard-Harris, y según reportó ‘El Diario de las Américas‘, los resultados lanzaron que Donald Trump saldría electo como presidente. Dicho desarrollo de la encuesta fue dado a conocer por Harvard’s Center for American Political Studies (CAPS) and Harris Insights and Analytics.

Dicho sondeo lanzó unos resultados en donde se ve como un 52% de los votantes están a favor de la precandidatura y el rival más cercano que tiene actualmente sigue siendo Ron DeSantis, pues el gobernador de Florida se encuentra tan solo a 40 puntos detrás.