Mauricio García supuestamente dejó un diario antes del tiroteo en mall de Texas

Aseguran que dejó más de cien páginas escritas a mano con insultos

“Soy hispano, me guste o no”, escribió el autor del tiroteo NO QUERÍA SER HISPANO. El autor del tiroteo en el mall de Allen, Texas, identificado como Mauricio García, dejó un diario expresando su odio hacia la sociedad y dejó en claro que estaba buscando convertirse en un supremacista blanco y sus ataques de racismo hacia diversas etnias. A través de una red social rusa, fue que se dio a conocer dicho cuaderno y los fuertes pensamientos en contra de la comunidad. De acuerdo con los hechos, el hispano llenó en su vehículo al mall y al colocarse cerca de la entrada principal, bajó del automóvil y comenzó a soltar balazos sin piedad. El hombre, de 33 años de edad, fue abatido en el sitio del incidente y detallaron que alrededor de ocho personas perdieron la vida bajo su mano. “DIARIO DE UN NIÑO PSICÓPATA” Después de darse a conocer el fatal tiroteo que dejó a ocho personas sin vida, incluidas el tirador, se dio a conocer que Mauricio García antes de provocar fatal incidente, escribió un “Diario de un niño psicópata”, donde habló sobre su odio hacia los demás y sobre todo, como es que él se visualizaba como un hispano supremacista, sin ser blanco. “Solía pensar en mí mismo como Benny de [la película] The Sandlot. Un chico americano que resulta que no es blanco. Solo soy un espectador. Soy hispano, me guste o no”, escribió Mauricio García en el diario que se viralizó en redes sociales y citó New York Post. Al momento, no se confirmó que pertenezca al hispano.

“Van a morir” Al igual, detalló su odio hacia los arios del mundo y que no hay nadie que salvar, dando a entender que en cualquier momento iba a matar a las personas que no piensan como él. De acuerdo con los hechos, esa fue una de las publicaciones incoherentes que realizó al instante en que comenzó su enojo hacia las demás personas. “Su (sic) como los niños todo tiene que ser hecho por ellos. Cuando van a crecer no pueden ustedes arios hacer algo por ustedes mismos (sic). Malditos arios. Tal vez su (sic) no vale la pena salvar, arios del mundo. LEVANTEN SUS MANOS AHORA MISMO O TODOS USTEDES VAN A MORIR”, detalló Mauricio García y citó New York Post.

“Me convertí en un supremacista blanco” En el texto que se difundió, se alcanza a leer los comentarios racistas de Mauricio García. En el apartado, señaló que él se convirtió en el verdadero supremacista blanco e inclusive, un amigo le comentó que “no era tan racista” como García. En las declaraciones, señaló que todo comenzó cuando se dio cuenta de que estando en el ejército había estado “rodeado de gente blanca”. “¿Y saben qué? No eran los tan racistas que los medios hacían parecer. Luego conocí a verdaderos nacionalistas blancos y fue entonces cuando me convertí de lleno en supremacista blanco. Uno de mis amigos blancos me dijo: ‘No soy racista comparado contigo'”, destacó Mauricio García en el cuaderno y citó New York Post.

Diario tirador Mauricio García: ¿Un ataque planeado? De acuerdo con la agencia The Associated Press, en este sitio también se encontraban las publicaciones de Mauricio García que sugieren que el hombre, de 33 años, había estado planeando el ataque durante semanas antes de salir de un sedán plateado y abrir fuego el sábado pasado. En la red social rusa, también había imágenes de sus tatuajes con la esvástica y varios símbolos nazis. Otras publicaciones indicaron que García había investigado cuándo los Allen Premium Outlets en Allen, uno de los suburbios más diversos del área de Dallas, estarían más concurridos: los sábados por la tarde, la hora en que llevó a cabo la masacre, que terminó cuando la policía le disparó y lo mató, informó AP. Archivado como: Diario tirador Mauricio García

Diario tirador Mauricio García: ¿Tenía experiencia en el ejército? La actividad del perfil de la red social, también se contribuyó debido a una imagen emergente del pistolero el lunes. Fue dado de baja del Ejército en 2008 por problemas de salud mental y aparentemente había estado trabajando como guardia de seguridad, según vecinos y un oficial del Ejército, informó The Associated Press. En los detalles que se revelaron, los agentes federales que investigan qué motivó el tiroteo también revisaron las publicaciones en línea, según un funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley que no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con AP bajo condición de anonimato. Archivado como: Diario tirador Mauricio García

