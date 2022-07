Tras darse a conocer este incierto futuro, aseguran que Homero Zamorano Jr., no sabía que falló el sistema de aire acondicionado mientras se encontraba transportando a los migrantes de forma ilegal hacia Estados Unidos. Alrededor de 48 personas murieron por las intensas temperaturas que había en el interior del remolque donde viajaban y cinco más en el hospital donde fueron ingresadas.

De ser encontrado culpable, Homero Zamorano Jr., enfrentaría un cargo de cadena perpetua o la pena de muerte. Por el momento, se sigue llevando a cabo la investigación sobre los recientes hechos y el jefe de bomberos, declaró que en el interior del remolque no había ninguna señal del funcionamiento del aire acondicionado y mucho menos, de fuentes de agua potable. Alrededor de 53 personas fallecieron.

¿Está mintiendo?

Mientras que Homero Zamorano, justificó sus acciones señalando que no había registrado algún tipo de fallo en el sistema de aire acondicionado, el jefe de bomberos, que asistió la escena dentro del remolque del tráiler, aseguró que no había ningún tipo de sistema, ni agua potable en el interior. Este tipo de condiciones, fueron las que ocasionaron la muerte de 48 personas -en la escena- y cinco más en el hospital.

“El camión con remolque frigorífico no tenía una unidad de aire acondicionado en funcionamiento visible, y no había señales de agua en el interior. No está claro de inmediato cuánto tiempo habían estado muertas las personas dentro del camión. Las altas temperaturas del lunes en el área de San Antonio oscilaron entre los 90 grados y los 100 grados Fahrenheit (32 a 7 grados Celsius).”, indicó el jefe de bomberos de San Antonio a CNN.