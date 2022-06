“Palabras no tengo”

Las palabras de condolencias no han parado hacia la familia. En las últimas horas, Facebook se ha convertido en uno de los sitios donde familiares de la joven no han dejado de expresar su sentir ante la trágica pérdida de la joven; un familiar de Fabiola, escribió que no tenía palabras para expresar en esos momentos de dolor y que esperaba que “Dios les dé la fortaleza” para sobrevivir a esos instantes de dolor. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Solo Dios sabe por qué… Primas y tía, no me quiero imaginar lo que están sintiendo en estos momentos. Fabiola Luna, tan linda con su sonrisa y su forma de ser. Palabras no tengo porque no hay nada en estos momentos que les va a quitar el dolor que sienten, la tristeza que están cargando. Solo Dios sabe y entiende por qué suceden las cosas. Mi más sentido pésame que dios les dé la fortaleza que necesitan en este momento. Los quiero mucho”, escribió un familiar de la joven.