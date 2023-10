Revelan la impactante confesión de la actriz Cecilia Priego antes de morir

Revelan confesión de Cecilia Priego

La actriz dejó en claro su sentir antes de morir

REVELAN CONFESIÓN DE CECILIA PRIEGO Tras confirmarse la terrible pérdida de la actriz Cecilia Priego, vuelve a resurgir las palabras que brindó con el periodista Luis Ardura. «Mi primer pensamiento fue ‘yo no me quiero ir en pedazos‘», destacó Cecilia Priego abriendo su corazón en esta entrevista. La actriz luchó dos veces contra el cáncer y lamentablemente, el pasado 30 de septiembre perdió la batalla contra esta enfermedad mortal. «Ya me quitaron la matriz, ahora me van a quitar el riñón, al rato va a ser otra cosa y yo no quiero eso», narró al confirmar el padecimiento que vivió.

¿Cómo inició el cáncer? Cecilia Priego fue diagnosticada con cáncer cervicouterino en el año 2021, y desde entonces, enfrentó una lucha valiente y feroz. «Ha sido un proceso complicado. En 2019 asisto a una cita con mi ginecóloga y me dice que algo anda raro; me manda tratamiento pero no me da esa certeza de hacerme una biopsia», destacó. En la entrevista que le realizaron en febrero de 2023, la figura pública resaltó los hechos que la llevaron al médico y descubrir el cáncer que tenía. «En marzo [2021] me pongo súper mal, tenía mucho dolor abdominal y voy al ginecólogo, ahí me dicen que tengo cáncer en primera etapa«, confesó.

«Sentí como un balde de agua fría» A medida que la noticia de su prematura muerte se propagó, resurgen los detalles sobre sesta entrevista donde abrió su corazón. «Tenían que hacerme una histerectomía (retirar la matriz, la trompa y los ovarios)», señaló la actriz al hablar sobre su lucha contra esta enfermedad. Esta afirmación arroja luz sobre los deseos que tenía Cecilia Priego, antes de conocer las consecuencias de cáncer que estaba atravesando. «Yo sí soñaba con tener hijos y cuando me dicen, ‘tenemos que hacer histerectomía’, sentí como un balde de agua porque pensé ‘se me está quitando la oportunidad de tener hijos’», reveló.

¿Cómo resurgió el cáncer? Tras vencer la enfermedad por primera vez, Priego confesó que fue en el 2022 cuando volvió a sufrir malestares y acudió al médico. «Pasamos esta primera victoria y para febrero de 2022 comienzo a sentirme mal; en junio ya no aguantaba el dolor.», confesó en la entrevista. «Me hicieron estudios, me hicieron tomografía y no se veía nada», añadió la actriz ante los hechos sucedidos en el 2022. «En agosto me quedo internada. Me hacen una tomografía y resulta que la enfermedad había regresado», confirmó Priego, revelando la cruel realidad que enfrentó.

«Tenía miedo de que hiciera metástasis» “Me tenían que dar quimio y radio. No tenía miedo de perder el cabello, tenía miedo de que esto hiciera metástasis», confesó Priego, hablando de su mayor temor. «Nunca tuve ese pensamiento de ‘ya me quiero morir’», reveló al comunicador, mostrando la parte más vulnerable que pasó ante la enfermedad. PARA VER ENTREVISTA DA CLIC AQUÍ. Lo más notable es que Cecilia Priego logró vencer al cáncer en dos ocasiones antes de su muerte, pero antes de ello vivió duras pruebas como la depresión. «Pero sí llegó un momento en el que no hablaba, no comía y solo te contestaba con los ojos, pero no era tanto por la enfermedad, era por la depresión», finalizó.