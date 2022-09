“Una vez que terminé mi certificado en Marketing, con mi visa de estudiante tenía permiso en trabajar un año. De hecho, con ellos logré trabajar un año y después de unos meses, ellos me ofrecieron sacarme mi visa de trabajo. De nuevo, visa de trabajo, no residencia”, declaró la joven en el video de TikTok que publicó.

Como obtener Green Card: ¿Más difícil para los venezolanos?

La joven, señaló que el permiso de trabajo que la empresa solicitó era difícil que se lo dieran a ella por el certificado en Marketing y declaró que los abogados que contrataron para realizar el papeleo les ofrecieron un método diferente. Al igual, declaró que su visa venció en el 2019 y por ello debía regresar a su país natal

“Hablamos con otros abogados, quienes nos sugirieron que iniciáramos el proceso de Certificación laboral EB3, mi empresa accedió a hacer todo este proceso y esto lo empezamos, más o menos, en 2019. Se me venció mi visa de estudiante, por lo tanto, me tuve que regresar para Venezuela mientras terminábamos de hacer este proceso y salía si lo aceptaban o no, porque para este punto no sabía si me iban a dar los papeles o no”, declaró. Archivado como: Como obtener Green Card