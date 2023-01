Revelan cómo mataron a la la tiktoker peruana Marilyn Martínez (VIDEO)

El asesinó confirmó: “Yo cuando la mate vi su hueso, vi toda la sangre”

Una particular grabación compartida en el canal de Youtube de América Noticias confirmó a propias palabras de asesino lo que este le hizo a Marilyn Martínez para terminar con su vida: “Yo vi su hueso cuando salió. Grábame, yo cuando la mate vi su hueso, vi toda la sangre que salía y dije acá me toca a mí, pero como soy cobarde no me pude suicidar”.

Lo escalofriante de todo, es que Alexander Israel cometería el acto frente a su hijo de diez años, mismo que había tenido en conjunto frente a la ahora occisa. Sin duda, un evento traumático que permanecerá en su mente y en la de miles.