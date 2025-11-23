Revelan audio inédito que expone presuntos maltratos a Silvia Pinal antes de su muerte

Audio inédito de Silvia Pinal

Enfermera alza la voz

Familia desconocía situación

A casi un año del fallecimiento de la actriz mexicana Silvia Pinal, salió a la luz un audio inédito que ha generado conmoción por mostrar presuntos maltratos que habría sufrido por parte de una enfermera que la cuidaba durante las noches.

La grabación fue difundida en el programa de radio de Maxine Woodside, colaboradora de Radio Fórmula, quien aseguró que el material revela un trato indigno hacia la estrella de la Época de Oro del cine mexicano.

Según la información expuesta, los hechos habrían ocurrido sin conocimiento de la familia debido a que la enfermera atendía a la actriz solo en horario nocturno.

La protagonista de Viridiana habría enfrentado este trato en sus últimos meses, cuando su estado de salud era delicado.

El audio que encendió las alarmas

En el material se escucha una interacción entre Silvia Pinal y la enfermera —cuya identidad no fue revelada— que repetidamente ordena a la actriz guardar silencio.

“¡Silencio!”, grita la cuidadora en un tono elevado, mientras Pinal apenas responde “qué” y se escucha una tos posterior. En otro momento, la actriz intenta responder, pero la enfermera la interrumpe nuevamente: “Te callas, por favor”.

Según la grabación difundida, la enfermera le justificaba el regaño argumentando: “Usted, señora Pinal, está hable y hable y los de al lado están durmiendo”.

La actriz, en evidente molestia, respondió: “¿Ya, ya acabaste?”, a lo que la enfermera contestó: “No, todavía no. Usted, ya duérmase porque los de al lado están durmiendo y los está despertando”.