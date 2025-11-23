Revelan audio inédito que expone presuntos maltratos a Silvia Pinal antes de su muerte
Publicado el 11/23/2025 a las 16:36
- Audio inédito de Silvia Pinal
- Enfermera alza la voz
- Familia desconocía situación
A casi un año del fallecimiento de la actriz mexicana Silvia Pinal, salió a la luz un audio inédito que ha generado conmoción por mostrar presuntos maltratos que habría sufrido por parte de una enfermera que la cuidaba durante las noches.
La grabación fue difundida en el programa de radio de Maxine Woodside, colaboradora de Radio Fórmula, quien aseguró que el material revela un trato indigno hacia la estrella de la Época de Oro del cine mexicano.
Según la información expuesta, los hechos habrían ocurrido sin conocimiento de la familia debido a que la enfermera atendía a la actriz solo en horario nocturno.
La protagonista de Viridiana habría enfrentado este trato en sus últimos meses, cuando su estado de salud era delicado.
El audio que encendió las alarmas
En el material se escucha una interacción entre Silvia Pinal y la enfermera —cuya identidad no fue revelada— que repetidamente ordena a la actriz guardar silencio.
“¡Silencio!”, grita la cuidadora en un tono elevado, mientras Pinal apenas responde “qué” y se escucha una tos posterior. En otro momento, la actriz intenta responder, pero la enfermera la interrumpe nuevamente: “Te callas, por favor”.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Jenni Rivera está viva? Salen a la luz las imágenes que presuntamente confirman las sospechas
Según la grabación difundida, la enfermera le justificaba el regaño argumentando: “Usted, señora Pinal, está hable y hable y los de al lado están durmiendo”.
La actriz, en evidente molestia, respondió: “¿Ya, ya acabaste?”, a lo que la enfermera contestó: “No, todavía no. Usted, ya duérmase porque los de al lado están durmiendo y los está despertando”.
Un trato insistente y hostil
El audio continúa con más interrupciones de la enfermera hacia la artista, quien intenta hablar de nuevo.
Sin permitirlo, la cuidadora insiste con un tono aún más fuerte: “¡Silencio, por favor!”. Silvia Pinal, con una voz agotada, alcanza a disculparse, pero vuelve a ser callada cuando intenta decir algo más.
En un tono de resignación, la actriz concluye la conversación con un: “Bueno, buenas noches, nos vemos al rato”.
Estas interacciones generaron indignación y preocupación en el público, al mostrar el tipo de trato que Pinal habría recibido en una etapa de vulnerabilidad.
Preocupación por el cuidado de adultos mayores
Maxine Woodside expresó en su programa que este caso refleja un riesgo latente cuando una persona mayor depende completamente de un cuidador.
La periodista comentó: “Si te toca buena suerte, son buenas enfermeras, pero si no… ¡ufff! ¡Hay unas que son tremendas que te dan píldoras para que duermas todo el día”.
Sus palabras reforzaron la alerta sobre la importancia de supervisar a quienes atienden a personas de la tercera edad.
La difusión del audio también abrió un debate sobre la necesidad de protocolos más estrictos en el cuidado de figuras públicas y adultos mayores en general.
Ver esta publicación en Instagram
El fallecimiento de Silvia Pinal
Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024, tras haber sido hospitalizada por complicaciones de salud.
Posteriormente se confirmó que su causa de muerte fue una infección urinaria.
La revelación del audio añade un capítulo doloroso a los últimos días de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo mexicano, según ‘El Heraldo de México‘.