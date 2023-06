The Associated Press informó que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que el estado distribuirá un millón de mascarillas N95, las recomendadas en el pico de la pandemia del COVID-19, en instalaciones estatales incluyendo 400.000 en la ciudad. Los más de 400 incendios activos en Canadá han desplazado a 20.000 personas.

Retrasan vuelos en Nueva York tras la continua presencia de humo por incendios forestales

De acuerdo con el portal de CNN, a medida que se propaga el humo de los incendios forestales canadienses por el noreste de los Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación retrasó los vuelos a Nueva York y Newark, Nueva Jersey asimismo detuvo de manera breve los que van con destino al Aeropuerto Internacional de Filadelfia y LaGuardia de NY.

La solicitud de la FAA requería que que los aviones programados para volar a en ambos aeropuertos permanecieran en tierra de su origen. 7:45 a.m ET y se rebajó a un «retraso». Mientras que la de Filadelfia expiró a las 9:15 a.m ET, según lo señaló el medio de CNN, además está retrasando vuelos con destino a Newark Liberty, esto alrededor de las 9:00 a.m ET. Archivado como: Retrasan vuelos Nueva York.