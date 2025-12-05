El gobernador de Minnesota alerta por retórica “vil” de Donald Trump contra somalíes
Publicado el 12/05/2025 a las 15:12
- Walz rechaza retórica de Trump
- Minnesota enfrenta tensiones crecientes
- Operativos federales generan críticas
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó este jueves de “viles” las recientes declaraciones del presidente Donald Trump contra los somalíes en el estado y advirtió que ese tipo de discurso xenófobo podría derivar en episodios de violencia.
“Esto crea peligro”, dijo Walz durante una conferencia de prensa, al señalar que los discursos de odio suelen escalar hacia agresiones.
Las declaraciones del gobernador coincidieron con la presentación de un análisis fiscal que proyecta un déficit estatal cercano a los 3.000 millones de dólares para el ciclo presupuestario 2028-2029.
Impacto de la retórica de Trump en Minnesota
En los últimos días, Trump ha arremetido contra los somalíes estadounidenses tras nuevas informaciones sobre un supuesto fraude en el que la mayoría de los 86 acusados por la fiscalía federal son de origen somalí.
El presidente los llamó “basura” y afirmó que “no los queremos en nuestro país”.
La mayoría de los señalados son ciudadanos estadounidenses y 59 ya han sido condenados.
Walz indicó que auditorías en marcha permitirán determinar el alcance real del daño fiscal.
Tensiones crecientes en el estado
Las tensiones aumentaron esta semana luego de que la Administración Trump desplegara cerca de un centenar de agentes federales en Minnesota para detener a somalíes susceptibles de deportación.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó haber arrestado a “algunos de los peores delincuentes extranjeros ilegales” desde el lunes.
Grupos de defensa migratoria cuestionaron la magnitud de la operación y señalaron que el número real de detenciones ha sido bajo.
Walz, que busca un tercer mandato en 2026, criticó la operación federal y aseguró que la mayoría de los somalíes en Minnesota son residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses.
Walz cuestiona la eficacia de la operación federal
“Parece que se está haciendo muy poco”, afirmó el gobernador al referirse al despliegue federal.
Walz ironizó que los agentes enviados “tienen demasiado frío para salir de sus coches y acosar a la gente”.
El gobernador insistió en que los operativos y la retórica del presidente Trump ponen en riesgo a la comunidad somalí.
Reiteró que discursos que buscan estigmatizar a grupos específicos pueden convertirse en catalizadores de violencia.
El mandatario estatal subrayó que el enfoque debe estar en los procedimientos legales y en las auditorías que permitirán esclarecer el impacto fiscal del caso de fraude.
Aseguró también que el estado continuará evaluando cómo responder ante las tensiones generadas por la intervención federal.
Walz llamó a evitar generalizaciones y recordó que la comunidad somalí forma parte integral de la vida económica y social de Minnesota.
Auditorías y déficit fiscal en el horizonte
El análisis fiscal presentado este jueves proyecta un déficit estatal cercano a los 3.000 millones de dólares para el ciclo 2028-2029.
Walz sostuvo que la prioridad es esclarecer el impacto real del caso de fraude mediante auditorías.
El gobernador remarcó que el estado debe centrarse en soluciones fiscales de largo plazo y no en retóricas divisorias.
Señaló que las auditorías serán clave para medir con precisión el daño fiscal y evaluar posibles medidas adicionales.
Mientras continúan las investigaciones, el clima político en Minnesota se mantiene tenso por el cruce entre la retórica federal y las advertencias estatales sobre el riesgo de violencia.