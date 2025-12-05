El gobernador de Minnesota alerta por retórica “vil” de Donald Trump contra somalíes

Walz rechaza retórica de Trump

Minnesota enfrenta tensiones crecientes

Operativos federales generan críticas

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó este jueves de “viles” las recientes declaraciones del presidente Donald Trump contra los somalíes en el estado y advirtió que ese tipo de discurso xenófobo podría derivar en episodios de violencia.

“Esto crea peligro”, dijo Walz durante una conferencia de prensa, al señalar que los discursos de odio suelen escalar hacia agresiones.

Las declaraciones del gobernador coincidieron con la presentación de un análisis fiscal que proyecta un déficit estatal cercano a los 3.000 millones de dólares para el ciclo presupuestario 2028-2029.

Impacto de la retórica de Trump en Minnesota

En los últimos días, Trump ha arremetido contra los somalíes estadounidenses tras nuevas informaciones sobre un supuesto fraude en el que la mayoría de los 86 acusados por la fiscalía federal son de origen somalí.

El presidente los llamó “basura” y afirmó que “no los queremos en nuestro país”.

La mayoría de los señalados son ciudadanos estadounidenses y 59 ya han sido condenados.

Walz indicó que auditorías en marcha permitirán determinar el alcance real del daño fiscal.