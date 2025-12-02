Hyundai retira más de 143.000 camionetas Santa Fe por riesgo de accidente
Publicado el 12/02/2025 a las 11:52
- Hyundai retira más de 143.000 unidades por fallas en cámara trasera.
- La falta de imagen aumenta riesgo de accidentes.
- Notificaciones a propietarios llegarán desde enero de 2026.
Hyundai retirará a revisión miles de unidades de los modelos Santa Fe y Santa Fe Híbrido 2024–2025 debido a un problema en la cámara trasera que puede impedir que la imagen se despliegue.
Según la NHTSA, el daño en el arnés de cableado afecta la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes.
Para familias latinas que dependen de estos vehículos en su vida diaria, la notificación es fundamental para garantizar su seguridad.
Detalles del retiro de vehículos Hyundai por falla de visibilidad
El retiro de vehículos Hyundai incluye 143.472 unidades afectadas por una instalación incorrecta de la cámara de visión trasera.
Esta falla viola la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados número 111, dedicada a la visibilidad posterior.
La NHTSA advierte que cuando la imagen no aparece en pantalla, la capacidad del conductor para ver lo que ocurre detrás del vehículo disminuye considerablemente.
A partir del 19 de enero de 2026, Hyundai enviará notificaciones físicas a los propietarios.
Los concesionarios reemplazarán la cámara y reubicarán el arnés de cableado sin costo. Los VIN estarán disponibles para consulta desde el 22 de noviembre de 2025.
Impacto para familias que conducen Hyundai Santa Fe
El modelo Hyundai Santa Fe es popular en la comunidad latina por su rendimiento, espacio y costos accesibles.
- Una falla en la cámara puede representar un riesgo especial en vecindarios densos, zonas escolares o estacionamientos pequeños donde muchos hogares latinos se mueven diariamente.
- Para quienes utilizan su vehículo para trabajar, transportar familia o realizar entregas, acudir al concesionario para la reparación gratuita es esencial.
Aunque la conducción general no se ve afectada, la pérdida de visibilidad en reversa puede generar accidentes en maniobras cotidianas.
Qué dice la NHTSA
La NHTSA señala que “una imagen que no se muestra reduce la visión del conductor detrás del vehículo, lo que aumenta el riesgo de accidente”. Por eso se exige la reparación inmediata para cumplir con las normas federales de seguridad.
Qué sigue
Quienes posean un modelo incluido en el retiro de vehículos Hyundai deben consultar su VIN tan pronto como esté disponible.
Hyundai coordinará con concesionarios para completar reparaciones sin costo.
La recomendación es no posponer la visita al taller, especialmente si la Hyundai Santa Fe es el vehículo principal del hogar.