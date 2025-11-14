Toyota anuncia retiro masivo de vehículos por defecto en el motor

Toyota retira miles de vehículos

Fallas de motor confirmadas

Modelos Lexus también afectados

Segun informa USATODAY, Toyota anunció el retiro de más de 126.000 vehículos Toyota y Lexus por fallas de motor que podrían aumentar el riesgo de accidentes.

El informe publicado en la NHTSA detalló que los modelos afectados están equipados con el motor V35A susceptible a contaminación interna.

Los residuos del proceso de mecanizado podrían causar fallas en los cojinetes principales y detener el motor de forma repentina.

La compañía advirtió que la pérdida de potencia incrementa el riesgo de accidentes durante la conducción.

Modelos Toyota y Lexus incluidos en el retiro

La mayoría de los vehículos afectados corresponden a las camionetas Toyota Tundra fabricadas entre 2022 y 2024.

El retiro también incluye unidades Lexus LX de 2022 a 2024 y el modelo Lexus GX del año 2024.

Este anuncio amplía un retiro previo reportado en mayo de 2024 por problemas similares en el motor.

Toyota atribuye el origen del fallo a residuos no eliminados durante el proceso de fabricación del motor.