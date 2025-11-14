Toyota anuncia retiro masivo de vehículos por defecto en el motor
Publicado el 11/13/2025 a las 20:05
- Toyota retira miles de vehículos
- Fallas de motor confirmadas
- Modelos Lexus también afectados
Segun informa USATODAY, Toyota anunció el retiro de más de 126.000 vehículos Toyota y Lexus por fallas de motor que podrían aumentar el riesgo de accidentes.
El informe publicado en la NHTSA detalló que los modelos afectados están equipados con el motor V35A susceptible a contaminación interna.
Los residuos del proceso de mecanizado podrían causar fallas en los cojinetes principales y detener el motor de forma repentina.
La compañía advirtió que la pérdida de potencia incrementa el riesgo de accidentes durante la conducción.
Modelos Toyota y Lexus incluidos en el retiro
Over 126,000 Toyota cars recalled due to engine concern. See impacted models. https://t.co/sBWyC72YWQ
— GoErie (@GoErie) November 13, 2025
La mayoría de los vehículos afectados corresponden a las camionetas Toyota Tundra fabricadas entre 2022 y 2024.
El retiro también incluye unidades Lexus LX de 2022 a 2024 y el modelo Lexus GX del año 2024.
Este anuncio amplía un retiro previo reportado en mayo de 2024 por problemas similares en el motor.
Toyota atribuye el origen del fallo a residuos no eliminados durante el proceso de fabricación del motor.
Retiro Toyota motor y ampliación del problema
El anuncio confirma que el retiro abarca un total de 126.691 vehículos distribuidos entre Toyota y Lexus.
Se incluyen 113.079 unidades de Toyota Tundra, lo que representa el grueso del retiro.
A estas se suman 9.895 unidades Lexus LX y 3.717 unidades Lexus GX del año 2024.
Todos los modelos comparten el motor V35A que mostró riesgo de contaminación interna.
Avisos, reparaciones y contacto para propietarios
Toyota afirmó que continúa desarrollando una solución definitiva al problema detectado.
La empresa señaló que realizará las reparaciones necesarias sin costo para los propietarios.
Los distribuidores fueron notificados el 6 de noviembre sobre el protocolo inicial del retiro.
Los dueños de vehículos afectados recibirán avisos entre el 22 de diciembre y el 5 de enero.
Próximos pasos en el proceso de retiro
Toyota reiteró que continúa investigando el alcance total del problema para garantizar que todos los vehículos afectados reciban una reparación adecuada.
La compañía señaló que cualquier actualización será comunicada directamente a los propietarios y distribuidores mediante los canales oficiales establecidos.
Asimismo, recordó que los clientes pueden consultar el número de retiro 25V767000 en la NHTSA para verificar si su vehículo está incluido.
Toyota reafirmó su compromiso con la seguridad del conductor y afirmó que brindará apoyo continuo durante todo el proceso de corrección.