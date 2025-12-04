Error de etiquetado provoca retiro de galletas Ritz en varios estados
Publicado el 12/03/2025 a las 19:33
- Retiran galletas Ritz
- Riesgo por etiquetado incorrecto
- Consumidores deben verificar productos
Segun informa USATODAY, El retiro galletas Ritz anunciado por Mondelēz Global afecta a varias presentaciones distribuidas en ocho estados, generando preocupación entre consumidores por posibles reacciones alérgicas relacionadas con el etiquetado incorrecto.
Las cajas retiradas contienen advertencias sobre cacahuate, pero el error en el proceso de envasado podría confundir a clientes alérgicos que dependen estrictamente de etiquetados precisos y confiables.
Mondelēz Global explicó que el defecto provino de un error del proveedor, razón por la cual ya había ocurrido un retiro similar durante julio con múltiples presentaciones afectadas anteriormente.
La compañía enfatizó que esta nueva acción preventiva busca evitar incidentes de salud y garantizar la retirada completa de los productos afectados antes de que lleguen a consumidores sensibles.
Detalles del etiquetado incorrecto y antecedentes
Ritz crackers sold in 8 states recalled. See affected snacks. https://t.co/BqfZwpSZLi
— Asbury Park Press (@AsburyParkPress) December 3, 2025
El principal problema radica en que algunas cajas etiquetadas como mantequilla de cacahuete podrían contener galletas inicialmente destinadas a presentaciones identificadas como sándwiches sabor queso, provocando confusiones.
Aunque los envases sí incluyen la advertencia “contiene cacahuete”, Mondelēz señaló que ciertos rollos de empaque utilizados para los snacks individuales presentaron defectos originados por un proveedor externo.
Este tipo de errores ya había motivado un retiro anterior durante julio, cuando múltiples tamaños de cajas Ritz rellenas con mantequilla de maní debieron ser retirados del mercado.
Los antecedentes muestran que la empresa ha actuado rápidamente en cada caso, aplicando medidas correctivas destinadas a proteger a consumidores con alergias alimentarias severas ante estos productos.
Medidas preventivas tras retiro galletas Ritz
La empresa aclaró que no se han reportado enfermedades o lesiones asociadas al retiro galletas Ritz, lo cual refuerza el carácter preventivo de la acción recientemente anunciada.
Mondelēz recordó que únicamente las cajas que contienen sándwiches de mantequilla de maní están incluidas en la medida, excluyendo por completo aquellas que contienen solamente galletas con queso.
Cada retiro se realiza en coordinación con la FDA, garantizando que la información llegue a minoristas, distribuidores y consumidores potencialmente afectados por la distribución previa del producto señalado.
La compañía reiteró que los clientes con alergia al cacahuete deben desechar cualquier caja afectada inmediatamente y evitar el consumo debido al riesgo potencial de reacciones peligrosas.
Cómo identificar y reportar los productos
La empresa compartió detalles específicos para que los consumidores identifiquen rápidamente los productos incluidos dentro del retiro, mediante información impresa directamente en la caja de cada presentación afectada.
Las cajas retiradas corresponden al producto “Sándwiches de galleta con mantequilla de maní Ritz” de veinte unidades, con fechas de caducidad impresas para enero de dos mil veintiséis.
Los consumidores deben revisar el UPC minorista 44000 07584 2 y el código de planta “AE”, elementos clave para confirmar si poseen productos sujetos al retiro preventivo.
Quienes tengan dudas pueden comunicarse directamente con Mondelēz al número oficial publicado, disponible en horario laboral, además de la notificación presentada ante la FDA sobre este incidente.
Recomendaciones finales para consumidores afectados
El retiro preventivo resalta la importancia de verificar cuidadosamente etiquetas, códigos y fechas de productos alimenticios, especialmente cuando existen alergias conocidas a ingredientes como el cacahuate mencionado.
La comunicación clara entre empresas, autoridades sanitarias y consumidores resulta esencial para evitar incidentes de salud, garantizando que los productos retirados no continúen circulando en puntos de venta activos.
Mondelēz mantiene canales de atención disponibles para resolver dudas relacionadas con el retiro, reforzando su compromiso con la seguridad del consumidor y la transparencia ante posibles errores operativos.
A medida que avanza el proceso, se recomienda a los compradores permanecer atentos a nuevas actualizaciones oficiales, asegurando que cualquier lote afectado sea identificado y desechado correctamente.