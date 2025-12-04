Error de etiquetado provoca retiro de galletas Ritz en varios estados

Retiran galletas Ritz

Riesgo por etiquetado incorrecto

Consumidores deben verificar productos

Segun informa USATODAY, El retiro galletas Ritz anunciado por Mondelēz Global afecta a varias presentaciones distribuidas en ocho estados, generando preocupación entre consumidores por posibles reacciones alérgicas relacionadas con el etiquetado incorrecto.

Las cajas retiradas contienen advertencias sobre cacahuate, pero el error en el proceso de envasado podría confundir a clientes alérgicos que dependen estrictamente de etiquetados precisos y confiables.

Mondelēz Global explicó que el defecto provino de un error del proveedor, razón por la cual ya había ocurrido un retiro similar durante julio con múltiples presentaciones afectadas anteriormente.

La compañía enfatizó que esta nueva acción preventiva busca evitar incidentes de salud y garantizar la retirada completa de los productos afectados antes de que lleguen a consumidores sensibles.

Detalles del etiquetado incorrecto y antecedentes

El principal problema radica en que algunas cajas etiquetadas como mantequilla de cacahuete podrían contener galletas inicialmente destinadas a presentaciones identificadas como sándwiches sabor queso, provocando confusiones.

Aunque los envases sí incluyen la advertencia “contiene cacahuete”, Mondelēz señaló que ciertos rollos de empaque utilizados para los snacks individuales presentaron defectos originados por un proveedor externo.

Este tipo de errores ya había motivado un retiro anterior durante julio, cuando múltiples tamaños de cajas Ritz rellenas con mantequilla de maní debieron ser retirados del mercado.

Los antecedentes muestran que la empresa ha actuado rápidamente en cada caso, aplicando medidas correctivas destinadas a proteger a consumidores con alergias alimentarias severas ante estos productos.