Retiran del mercado 5 mil hornos por peligro de lesiones en consumidores

Contacto directo con ZLINE para reemplazo

Estos hornos fueron vendidos en varios minoristas, incluyendo Best Buy, Lowe’s, The Home Depot y The Range Hood Store, tanto en tiendas físicas como en línea.

Esto con precios que oscilan entre $1,900 y $3,950 desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2022, según la CPSC.

Los consumidores que necesiten más información o deseen contactar a ZLINE pueden hacerlo a través de la línea gratuita al 833-256-3603, correo electrónico a awrecall@zlinekitchen.com.

O también visitando https://zlinekitchen.com/recalls-walloven y haciendo clic en ‘Retiros del mercado’ seguido de ‘Retiros del producto’.