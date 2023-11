¿Por qué se retiró Eduin Caz?

No obstante, no especificó el tiempo que haría esto, solo que le gustaría cumplir algunas metas personales y ‘recuperar su vida’.

Asegura que no se convertirá en solista

Por último, cabe recordar una declaración que realizó el cantante Eduin Caz cuando anunció su retiro de los escenarios.

Según reportó la revista TV Notas, en esa ocasión el vocalista del Grupo Firme aseguró que cumpliría con los conciertos pactados del grupo musical.

«No es el fin del Grupo Firme. No me voy a hacer solista. Solo me estoy despidiendo porque solo me queda cumplir con las 3 fechas que tengo», dijo.

Llama la atención que los demás integrantes han guardado silencio y han respetado la decisión de su líder y fundador de la banda.