Nissan retira más de 41.000 autos por riesgo de accidente

Más de 41.000 unidades del Nissan Sentra 2025 fueron retiradas por un defecto en el parabrisas.

La falla reduce la visibilidad y eleva el riesgo de accidentes, según la NHTSA.

Los propietarios recibirán instrucciones para revisión y reemplazo gratuito a partir de enero de 2026.

Nissan inició un retiro masivo de vehículos tras detectar un defecto en el parabrisas del Nissan Sentra 2025, según información oficial de la NHTSA.

El problema puede generar burbujas de aire visibles que afectan la visibilidad del conductor y violan los requisitos federales de seguridad.

La compañía reemplazará los parabrisas sin costo para los propietarios, quienes serán notificados formalmente en 2026.

Retiro de vehículos Nissan: qué modelos están afectados

La NHTSA confirmó que 41.797 unidades del Nissan Sentra 2025 serán retiradas por incumplir la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados número 205, que regula los materiales de acristalamiento.

El parabrisas defectuoso puede producir burbujas de aire que dificultan la visibilidad, aumentando el riesgo de accidentes.

El retiro está identificado bajo el número de la NHTSA 25V807000 y el código interno PMA58.

Los propietarios podrán verificar si su automóvil está incluido consultando el VIN en NHTSA.gov a partir del 21 de noviembre de 2025.