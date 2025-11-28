Nissan retira más de 41.000 autos por riesgo de accidente
Publicado el 11/28/2025 a las 14:10
- Más de 41.000 unidades del Nissan Sentra 2025 fueron retiradas por un defecto en el parabrisas.
- La falla reduce la visibilidad y eleva el riesgo de accidentes, según la NHTSA.
- Los propietarios recibirán instrucciones para revisión y reemplazo gratuito a partir de enero de 2026.
Nissan inició un retiro masivo de vehículos tras detectar un defecto en el parabrisas del Nissan Sentra 2025, según información oficial de la NHTSA.
El problema puede generar burbujas de aire visibles que afectan la visibilidad del conductor y violan los requisitos federales de seguridad.
La compañía reemplazará los parabrisas sin costo para los propietarios, quienes serán notificados formalmente en 2026.
Retiro de vehículos Nissan: qué modelos están afectados
La NHTSA confirmó que 41.797 unidades del Nissan Sentra 2025 serán retiradas por incumplir la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados número 205, que regula los materiales de acristalamiento.
El parabrisas defectuoso puede producir burbujas de aire que dificultan la visibilidad, aumentando el riesgo de accidentes.
El retiro está identificado bajo el número de la NHTSA 25V807000 y el código interno PMA58.
Los propietarios podrán verificar si su automóvil está incluido consultando el VIN en NHTSA.gov a partir del 21 de noviembre de 2025.
Cómo afectará este proceso a los dueños del Nissan Sentra 2025
Nissan informó que los concesionarios inspeccionarán los parabrisas y los reemplazarán si es necesario, sin ningún costo.
Las notificaciones se enviarán por correo el 15 de enero de 2026, con instrucciones claras para programar la revisión y el servicio correspondiente.
Además, los propietarios pueden contactar la línea de atención al cliente de Nissan al 1-800-867-7669 o la línea directa de seguridad vehicular de la NHTSA al 1-888-327-4236.
Qué dicen las autoridades
Según la NHTSA, el defecto “puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente” debido a la visibilidad reducida.
Qué sigue
Los propietarios deben consultar su número VIN a partir de noviembre de 2025 y esperar la carta de notificación que llegará en enero de 2026.
Nissan continuará proporcionando actualizaciones sobre el progreso del retiro.
Aunque el proceso será gratuito, es esencial atenderlo cuanto antes para circular con mayor seguridad y evitar complicaciones futuras.