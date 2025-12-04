Retiran más de un millón de quesos por posible contaminación con metal en EE.UU.
Publicado el 12/03/2025 a las 21:23
- Retiro de queso contaminado
- Riesgo por fragmentos metálicos
- Marcas afectadas en 31 estados
Segun informa USATODAY, La retirada de más de un millón de bolsas de queso generó preocupación inmediata entre consumidores, especialmente por la posibilidad de fragmentos metálicos presentes en varios productos distribuidos nacionalmente.
La FDA actualizó su informe indicando la clasificación “Clase 1”, aplicada únicamente cuando existe riesgo potencial de efectos adversos temporales o médicamente reversibles vinculados a alimentos contaminados.
Great Lakes Cheese inició el proceso de retiro el tres de octubre, señalando que las mezclas de queso podrían contener piezas metálicas peligrosas para la salud pública estadounidense.
El alcance de la retirada provocó amplia atención mediática, considerando que numerosos hogares compraron productos en tiendas como Walmart, Target y Aldi durante el periodo afectado.
La empresa identifica posible presencia de metal
Great Lakes Cheese informó que algunos lotes de queso rallado podían haber sido contaminados accidentalmente con fragmentos de metal durante el proceso de producción realizado en sus instalaciones ubicadas en Ohio.
La empresa explicó que este riesgo motivó la decisión de retirar preventivamente todas las bolsas sospechosas para evitar lesiones físicas ocasionadas por ingestión de partículas metálicas contaminantes.
El comunicado de la compañía indicó que los productos retirados ya no están disponibles en los estantes, asegurando que las nuevas unidades enviadas son completamente seguras para consumo.
La marca reiteró su compromiso con la seguridad alimentaria enfatizando que sus registros internos muestran el retiro completo, pese a figurar como “en curso” en el informe de cumplimiento.
FDA reclasifica el caso como Clase 1
La FDA revisó la información y reclasificó el retiro como “Clase 1”, categoría reservada para riesgos relevantes que requieren atención inmediata por parte de consumidores y distribuidores alimentarios.
Esta decisión resaltó la gravedad potencial del incidente, pues la presencia de metal en alimentos procesados representa un riesgo físico capaz de ocasionar malestar o lesiones temporales.
La agencia detalló que la clasificación responde al estándar que evalúa peligrosidad, considerando que incluso fragmentos pequeños pueden causar daño si son ingeridos accidentalmente durante el consumo cotidiano.
El organismo regulador continuará monitoreando el proceso de retiro para confirmar que todas las unidades afectadas hayan sido retiradas y reemplazadas adecuadamente en las distintas cadenas comerciales.
Retiro de queso contaminado afecta múltiples marcas
El retiro incluyó mezclas de quesos rallados distribuidos en treinta y un estados, bajo nombres de marcas populares como Good & Gather, Great Value, Publix, Sprouts y Happy Farms.
Cada una de estas marcas comercializaba productos con mozzarella parcialmente descremada, además de combinaciones que incluían provolone, parmesano, romano, fontina, asiago y cheddar suave en distintas proporciones.
El informe especificó que todas las mezclas estaban envasadas individualmente en bolsas de plástico, utilizadas comúnmente por consumidores para cocinar, preparar pizzas o complementar distintos platillos.
La presencia de estas marcas en cadenas nacionales aumentó la necesidad de informar rápidamente al público para evitar consumo accidental de productos potencialmente contaminados con fragmentos de metal.
Grandes cadenas retiran productos afectados
Tiendas como Walmart, Target y Aldi formaron parte de la distribución original, lo que incrementó la magnitud del retiro debido al volumen significativo de ventas y disponibilidad en múltiples regiones.
La empresa enfatizó que los productos retirados ya no están disponibles para el público y que las tiendas reemplazaron sus inventarios con nuevas unidades completamente seguras.
Esta rápida respuesta comercial ayudó a frenar la circulación de productos afectados, reduciendo así la probabilidad de que los consumidores adquirieran accidentalmente queso potencialmente contaminado.
Las autoridades sanitarias recomiendan a quienes compraron quesos durante el periodo señalado que verifiquen sus empaques para descartar coincidencias con las líneas incluidas en la alerta de retiro.
Retiro de queso contaminado incluye varias mezclas
El informe de la FDA menciona específicamente mezclas estilo italiano que combinaban mozzarella parcialmente descremada con provolone, parmesano, romano, fontina y asiago en empaques plásticos individuales.
También se retiraron mezclas estilo pizza que incluían mozzarella parcialmente descremada con cheddar suave, utilizadas ampliamente por consumidores para preparar alimentos rápidos en sus hogares.
Las combinaciones mozzarella-provolone sin ahumar también formaron parte del listado de productos retirados, afectando diversas marcas que distribuían esta mezcla en numerosos estados del país.
Otra categoría incluida en el retiro fue la mezcla mozzarella-parmesano, igualmente envasada en bolsas individuales y presente en supermercados bajo distintas marcas reconocidas nacionalmente.
Distribución amplia incrementa preocupación del público
La distribución en treinta y un estados generó preocupación entre consumidores que adquirieron queso durante el periodo afectado, llevando a muchos a revisar sus refrigeradores por precaución.
El amplio alcance del retiro subraya la importancia de los controles sanitarios en productos masivamente consumidos, especialmente aquellos con presencia sostenida en supermercados nacionales de alta afluencia.
La cobertura mediática amplificó la atención sobre el caso, destacando cómo mezclas comunes utilizadas en hogares estadounidenses podían representar riesgo físico debido a contaminación accidental.
La FDA reiteró su recomendación de desechar cualquier producto que coincida con la descripción del retiro, priorizando siempre la seguridad antes de considerar el reembolso o reemplazo comercial.