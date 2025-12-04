Retiran más de un millón de quesos por posible contaminación con metal en EE.UU.

Retiro de queso contaminado

Riesgo por fragmentos metálicos

Marcas afectadas en 31 estados

Segun informa USATODAY, La retirada de más de un millón de bolsas de queso generó preocupación inmediata entre consumidores, especialmente por la posibilidad de fragmentos metálicos presentes en varios productos distribuidos nacionalmente.

La FDA actualizó su informe indicando la clasificación “Clase 1”, aplicada únicamente cuando existe riesgo potencial de efectos adversos temporales o médicamente reversibles vinculados a alimentos contaminados.

Great Lakes Cheese inició el proceso de retiro el tres de octubre, señalando que las mezclas de queso podrían contener piezas metálicas peligrosas para la salud pública estadounidense.

El alcance de la retirada provocó amplia atención mediática, considerando que numerosos hogares compraron productos en tiendas como Walmart, Target y Aldi durante el periodo afectado.

La empresa identifica posible presencia de metal

Shredded cheeses sold at Walmart, Target recalled. See affected items. https://t.co/u5xUab99if — USA TODAY (@USATODAY) December 4, 2025



Great Lakes Cheese informó que algunos lotes de queso rallado podían haber sido contaminados accidentalmente con fragmentos de metal durante el proceso de producción realizado en sus instalaciones ubicadas en Ohio.

La empresa explicó que este riesgo motivó la decisión de retirar preventivamente todas las bolsas sospechosas para evitar lesiones físicas ocasionadas por ingestión de partículas metálicas contaminantes.

El comunicado de la compañía indicó que los productos retirados ya no están disponibles en los estantes, asegurando que las nuevas unidades enviadas son completamente seguras para consumo.

La marca reiteró su compromiso con la seguridad alimentaria enfatizando que sus registros internos muestran el retiro completo, pese a figurar como “en curso” en el informe de cumplimiento.