The Ice Cream House hace retiro de sus productos por posible contaminación Listeria

Una medida de seguridad

Los productos afectados por este retiro del mercado se han distribuido través de la Ice Cream House ubicada en Brooklyn.

Además de en supermercados minoristas en Nueva York, Nueva Jersey y Ohio, lo que hace que este retiro sea de relevancia nacional.

Esta medida preventiva está directamente relacionada con los vasos Soft Serve on the go que Real Kosher Ice Cream, Inc. retiró del mercado previamente.

Esto después de que se reportaran dos casos de enfermedades en dos estados del país siendo estos Nueva York y Pensilvania.