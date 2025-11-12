Retiran fórmula ByHeart tras 15 casos de botulismo infantil

ByHeart retira toda su fórmula

15 casos de botulismo infantil

FDA amplía alerta sanitaria

Segun informa USATODAY, La empresa ByHeart Whole Nutrition Infant Formula amplió la retirada voluntaria de todos sus productos tras registrarse 15 casos confirmados o sospechosos de botulismo infantil en Estados Unidos.

La medida afecta a todas las latas y paquetes de la fórmula ByHeart Whole Nutrition Infant Formula y Anywhere Packs, según un comunicado emitido el martes 11 de noviembre.

El anuncio, publicado en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), señala que la empresa decidió extender la retirada después de que se confirmaran dos nuevos casos de la enfermedad.

Cuando se emitió la primera alerta, el 8 de noviembre, se habían reportado 13 casos, pero la cifra ascendió a 15 en cuestión de días.

Botulismo infantil ligado a retiro de fórmula ByHeart

Update on infant botulism outbreak: Stop use of any ByHeart infant formula immediately. All product now recalled. Seek urgent medical care if infant shows: poor feeding, loss of head control, difficulty swallowing, or decreased facial expressions. pic.twitter.com/W7tNlRqr7g — Deputy Secretary Jim O’Neill (@HHS_Jim) November 11, 2025



La medida se considera preventiva y busca garantizar la seguridad de los bebés que consumen los productos de la marca.

Los casos de botulismo infantil fueron reportados en 12 estados, incluidos California, Texas, Illinois, Arizona, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Washington, Kentucky y Carolina del Norte.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los estados más afectados son California, Illinois y Texas, con dos casos cada uno.

ByHeart confirmó que los productos se vendieron tanto en línea como en cadenas minoristas de todo el país.