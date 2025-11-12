Retiran fórmula ByHeart tras 15 casos de botulismo infantil
Publicado el 11/11/2025 a las 20:34
- ByHeart retira toda su fórmula
- 15 casos de botulismo infantil
- FDA amplía alerta sanitaria
Segun informa USATODAY, La empresa ByHeart Whole Nutrition Infant Formula amplió la retirada voluntaria de todos sus productos tras registrarse 15 casos confirmados o sospechosos de botulismo infantil en Estados Unidos.
La medida afecta a todas las latas y paquetes de la fórmula ByHeart Whole Nutrition Infant Formula y Anywhere Packs, según un comunicado emitido el martes 11 de noviembre.
El anuncio, publicado en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), señala que la empresa decidió extender la retirada después de que se confirmaran dos nuevos casos de la enfermedad.
Cuando se emitió la primera alerta, el 8 de noviembre, se habían reportado 13 casos, pero la cifra ascendió a 15 en cuestión de días.
Botulismo infantil ligado a retiro de fórmula ByHeart
La medida se considera preventiva y busca garantizar la seguridad de los bebés que consumen los productos de la marca.
Los casos de botulismo infantil fueron reportados en 12 estados, incluidos California, Texas, Illinois, Arizona, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Washington, Kentucky y Carolina del Norte.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los estados más afectados son California, Illinois y Texas, con dos casos cada uno.
ByHeart confirmó que los productos se vendieron tanto en línea como en cadenas minoristas de todo el país.
Síntomas y riesgos del botulismo infantil
El botulismo infantil es una enfermedad poco común pero potencialmente grave, causada por una toxina que afecta el sistema nervioso.
Según los CDC, puede presentarse semanas después del consumo del producto contaminado, y sus síntomas incluyen dificultad para alimentarse, pérdida del control de la cabeza, debilidad muscular y expresión facial reducida.
Todos los bebés afectados hasta el momento requirieron hospitalización, aunque no se han reportado fallecimientos.
Las autoridades recomiendan a los padres estar atentos a cualquier signo de malestar y buscar atención médica inmediata si sospechan exposición.
ByHeart colabora con FDA y CDC
Los fundadores de la empresa, Mia Funt y Ron Belldegrun, expresaron en una carta pública su preocupación y compromiso con la seguridad de los consumidores.
“La decisión de ampliar la retirada del mercado se tomó tras una llamada con la FDA en la que se confirmaron dos nuevos casos de botulismo infantil”, indicaron los ejecutivos.
“La seguridad y el bienestar de cada bebé que usa nuestra fórmula es, y siempre será, nuestra máxima prioridad”, subrayaron.
ByHeart añadió que está colaborando activamente con la FDA y los CDC para determinar el origen de la contaminación.
Qué hacer ante el retiro de fórmula ByHeart
Las autoridades y la compañía aconsejan a los padres que dejen de usar inmediatamente cualquier producto ByHeart, sin importar el lote o la fecha de fabricación.
Se recomienda desechar las fórmulas afectadas o devolverlas a la tienda donde fueron compradas para su reembolso.
La empresa indicó que los consumidores pueden comunicarse con su servicio de atención al cliente o consultar su sitio web para más información sobre la devolución.
Los funcionarios de salud pública insisten en que el botulismo puede tardar varias semanas en desarrollarse, por lo que es importante vigilar la salud de los bebés que consumieron la fórmula retirada.
Investigación continúa tras retiro de fórmula ByHeart
La FDA y los CDC informaron que la investigación sobre los casos continúa abierta, mientras se revisan 84 reportes adicionales de botulismo infantil registrados desde agosto.
Las autoridades sanitarias buscan determinar si existe un vínculo directo entre esos casos y el consumo de la fórmula de ByHeart.
La compañía mantiene la producción detenida hasta que se garantice el cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria.
“Sabemos que las familias confían en nosotros y queremos ofrecer respuestas claras y acciones firmes”, expresó Funt.