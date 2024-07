Trump dice que será más fácil vencer a Harris

Luego de la renuncia de la candidatura del presidente Joe Biden, un mar de opiniones se ha generado.

Diferentes actores políticos han mostrado su postura en cuanto a la renuncia del presidente Biden.

Otros también han fijado posición en relación a la posible nominación de la vicepresidenta Kamala Harris.

Uno de ellos ha sido el expresidente y candidato republicano Donald Trump.

In a phone call with CNN minutes after Biden announced his exit from the 2024 race, former President Trump responded, “He is the worst president in the history of our country. He goes down as the single worst president by far in the history of our country.” While it’s unclear who…

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) July 21, 2024