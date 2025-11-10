Honda retira más de 406.000 Civic por falla en las ruedas

Honda anunció un retiro de autos Honda Civic fabricados entre 2016 y 2021.

Las llantas de aleación de aluminio defectuosas podrían desprenderse durante la conducción.

La inspección y el reemplazo serán gratuitos.

Honda Motor Company emitió un retiro que afecta a más de 406.000 autos Civic vendidos en Estados Unidos, según la NHTSA.

El defecto identificado está relacionado con un problema en las llantas de aleación de aluminio que puede provocar que se aflojen o se desprendan con el tiempo.

Retiro de autos Honda Civic ¿Cuáles son los modelos están afectados?

El retiro de autos Honda Civic aplica a los modelos equipados con llantas de 18 pulgadas vendidas como accesorio entre 2016 y 2021.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) registró el caso con el número 25E071000.

Honda confirmó que los propietarios recibirán una carta de notificación a partir del 8 de diciembre de 2025, mientras que las consultas con el número VIN estarán disponibles en NHTSA.gov desde el 6 de noviembre de 2025.