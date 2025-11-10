Honda retira más de 406.000 Civic por falla en las ruedas
Publicado el 10/11/2025 a las 13:29
- Honda anunció un retiro de autos Honda Civic fabricados entre 2016 y 2021.
- Las llantas de aleación de aluminio defectuosas podrían desprenderse durante la conducción.
- La inspección y el reemplazo serán gratuitos.
Honda Motor Company emitió un retiro que afecta a más de 406.000 autos Civic vendidos en Estados Unidos, según la NHTSA.
El defecto identificado está relacionado con un problema en las llantas de aleación de aluminio que puede provocar que se aflojen o se desprendan con el tiempo.
Retiro de autos Honda Civic ¿Cuáles son los modelos están afectados?
El retiro de autos Honda Civic aplica a los modelos equipados con llantas de 18 pulgadas vendidas como accesorio entre 2016 y 2021.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) registró el caso con el número 25E071000.
Honda confirmó que los propietarios recibirán una carta de notificación a partir del 8 de diciembre de 2025, mientras que las consultas con el número VIN estarán disponibles en NHTSA.gov desde el 6 de noviembre de 2025.
En qué consiste la falla de las llantas de aleación de aluminio
El error proviene de un defecto en el proceso de fundición del aluminio, lo que puede causar grietas o debilitamiento de la estructura.
- Con el uso, las llantas de aleación de aluminio afectadas podrían desprenderse, aumentando el riesgo de accidente.
Aunque no se han reportado heridos, Honda decidió realizar el retiro como medida preventiva.
Los concesionarios inspeccionarán y reemplazarán las piezas sin costo.
Qué deben hacer los propietarios
Honda pidió a los dueños revisar su número de VIN y programar una cita con su distribuidor autorizado.
El reemplazo es gratuito y puede incluir bujes y ruedas nuevas.
Los clientes pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Honda al 1-888-234-2138 o visitar su concesionario local para programar la reparación.
Qué sigue
El retiro de autos Honda Civic es parte de una estrategia de seguridad para garantizar la confianza del consumidor.
- Honda aseguró que continuará con inspecciones y reemplazos durante todo 2025.
El fabricante recomienda no postergar la revisión, incluso si el vehículo parece funcionar con normalidad.