Toyota retira 127.000 camionetas Tundra y Lexus GX
Publicado el 12/11/2025 a las 10:35
- Toyota anunció el retiro de 127.000 vehículos en EE.UU. por motivos de seguridad.
- El llamado a revisión de Toyota afecta a modelos Tundra, Lexus LX y Lexus GX.
- Los propietarios serán notificados a inicios de 2026.
El fabricante japonés Toyota emitió un retiro de autos Toyota que involucra a ciertos modelos Tundra (2022–2024), Lexus LX (2022–2024) y Lexus GX (2024).
La medida responde a posibles residuos de mecanizado en los motores, lo que podría causar pérdida de potencia o fallos durante la conducción.
Detalles del llamado a revisión de Toyota
Según un comunicado oficial, los residuos presentes en el motor podrían provocar cascabeleo, dificultad para arrancar, funcionamiento irregular o pérdida de potencia.
El problema afecta a vehículos de gasolina convencional, no híbridos, y aumenta el riesgo de accidente si ocurre mientras el auto circula a altas velocidades.
En total, 127.000 vehículos están involucrados en este llamado a revisión de Toyota dentro de Estados Unidos.
La empresa indicó que ya trabaja en una solución definitiva y que los propietarios recibirán una notificación formal a partir de enero de 2026.
Cómo verificar si tu vehículo está afectado
Toyota recomienda ingresar a Toyota.com/recall, Lexus.com/recall o nhtsa.gov/recalls para verificar si el vehículo está incluido en el retiro de autos Toyota.
- El proceso es sencillo: solo se necesita ingresar el número de identificación del vehículo (VIN) o la información de la placa.
También se puede contactar a los centros de atención: 1-800-331-4331 (Toyota) o 1-800-255-3987 (Lexus).
La compañía recordó que todas las reparaciones serán gratuitas, y los concesionarios se encargarán de reemplazar o limpiar las piezas afectadas una vez disponible la solución oficial.
Impacto en la comunidad latina
El llamado a revisión de Toyota tiene gran relevancia entre la comunidad latina, que representa un porcentaje alto de propietarios de camionetas Tundra y vehículos Lexus.
Muchos hispanos dependen de estos autos para trabajar, transportar herramientas o viajar largas distancias, por lo que cualquier problema mecánico puede significar una pérdida de ingresos o un riesgo de seguridad.
Toyota aseguró que notificará a todos los propietarios registrados y que ofrecerá asistencia prioritaria a quienes utilicen sus vehículos para fines laborales.
La empresa busca reforzar la confianza de sus clientes latinos, uno de los sectores más fieles a la marca en Estados Unidos.
Qué sigue para el llamado a revisión de Toyota
El retiro de autos Toyota entrará en fase de revisión oficial en enero de 2026, cuando comenzarán las reparaciones programadas.
Mientras tanto, la empresa recomienda estar atentos a cualquier ruido anormal del motor y evitar retrasar la inspección.
- Toyota reiteró su compromiso con la seguridad y la transparencia. Este llamado, según la compañía, forma parte de su política de “acción preventiva” para garantizar el desempeño óptimo de sus vehículos.
Para los conductores latinos, mantener la comunicación con los concesionarios y verificar periódicamente el estado del vehículo será clave para evitar incidentes.