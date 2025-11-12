Toyota retira 127.000 camionetas Tundra y Lexus GX

Toyota anunció el retiro de 127.000 vehículos en EE.UU. por motivos de seguridad.

El llamado a revisión de Toyota afecta a modelos Tundra, Lexus LX y Lexus GX.

Los propietarios serán notificados a inicios de 2026.

El fabricante japonés Toyota emitió un retiro de autos Toyota que involucra a ciertos modelos Tundra (2022–2024), Lexus LX (2022–2024) y Lexus GX (2024).

La medida responde a posibles residuos de mecanizado en los motores, lo que podría causar pérdida de potencia o fallos durante la conducción.

Detalles del llamado a revisión de Toyota

Según un comunicado oficial, los residuos presentes en el motor podrían provocar cascabeleo, dificultad para arrancar, funcionamiento irregular o pérdida de potencia.

El problema afecta a vehículos de gasolina convencional, no híbridos, y aumenta el riesgo de accidente si ocurre mientras el auto circula a altas velocidades.

En total, 127.000 vehículos están involucrados en este llamado a revisión de Toyota dentro de Estados Unidos.

La empresa indicó que ya trabaja en una solución definitiva y que los propietarios recibirán una notificación formal a partir de enero de 2026.