Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Dinero » KIA retira más de 250.000 autos K5: problemas en tanque de combustible

KIA retira más de 250.000 autos K5: problemas en tanque de combustible

El retiro de autos Kia incluye modelos K5 por fallas en el tanque; revisa si tu vehículo requiere inspección y cómo ir a revisión gratuita.
Por 
2025-11-20T15:53:28+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: Shutterstock

Publicado el 11/20/2025 a las 10:53

  • Kia anuncia retiro de autos K5 fabricados entre 2021 y 2024
  • Una válvula defectuosa puede causar derretimiento y fuga de combustible
  • Las reparaciones serán gratuitas para todos los propietarios

Según la NHTSA, Kia anunció el retiro del mercado de más de 250.000 vehículos K5 tras detectarse un problema en la válvula de retención del sistema de purga.

El defecto permite la entrada de aire al tanque de combustible, generando expansión y contacto con partes calientes del sistema de escape.

En algunos casos, esto puede derretir el tanque y causar una fuga que incremente el riesgo de incendio.

El aviso incluye varios modelos fabricados entre 2021 y 2024.

Retiro de autos Kia ¿Qué modelos están afectados?

La NHTSA identificó el retiro bajo el número 25V794000, que incluye 250.547 unidades del modelo K5.

La causa está en una válvula de retención deteriorada que compromete el control de vapores dentro del sistema de combustible.

  • Al ingresar aire en el tanque, este puede expandirse hasta tocar componentes calientes del escape.
  • El tanque puede derretirse debido al calor, provocando fugas peligrosas.
  • Los dueños podrían notar ruidos de chasquido, encendido de la luz del motor o fallas en el desempeño del vehículo.

Revisión de vehículos Kia K5: señales de alerta y reparaciones necesarias

Los concesionarios reemplazarán la válvula defectuosa y revisarán el tanque para detectar daños.

Si se observan señales de derretimiento o deformación, será reemplazado sin costo para el propietario.

Esta campaña de seguridad incluye inspección completa y actualización de componentes dañados.

Las notificaciones oficiales se enviarán a partir del 16 de enero de 2026.

  • Los propietarios podrán consultar si su VIN está incluido en el retiro directamente en NHTSA.gov desde el 1 de diciembre de 2025.
  • También podrán comunicarse con Kia en su línea de atención 800-333-4542 usando el código SC356.

Impacto para la comunidad latina

Para miles de trabajadores hispanos que dependen del automóvil para llegar al trabajo, realizar entregas o moverse con su familia, una falla mecánica de este tipo puede representar riesgos graves.

Además del peligro de incendio, un daño en el tanque puede dejar inoperativo el vehículo durante días, afectando ingresos y rutinas diarias.

  • La buena noticia es que la reparación es gratuita y está garantizada por Kia.

Esto evita gastos inesperados y permite mantener el vehículo en condiciones seguras sin afectar el presupuesto familiar.

Qué deben hacer los propietarios

  • Revisar el VIN del vehículo en el portal de la NHTSA.
  • Estar atentos a sonidos extraños, luces encendidas en el tablero o irregularidades en el manejo.
  • Agendar una cita con el concesionario una vez recibida la notificación.
  • Evitar viajes largos si se detecta cualquier señal de posible falla.

Qué sigue

Kia coordinará con sus concesionarios la llegada de piezas y la programación de revisiones.

La prioridad es prevenir incendios y asegurar la operatividad del vehículo.

Para los dueños hispanos, atender el retiro a tiempo evitará riesgos y garantizará la seguridad de sus familias en carretera.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
matrícula gratis en Universidad Johns Hopkins

Matrícula gratis en Universidad Johns Hopkins para 2026: cómo aplicar
primas de seguro salud ACA

Costo de seguros ACA podrían superar 9 veces la inflación en 2026
cupones de alimentos SNAP

¿USDA desmantelará cupones de alimentos SNAP? Lo que debes saber
precios navideños en EE.UU.

Precios navideños se disparan: ¿impacto de los aranceles de Trump?
acumulado de Powerball

Acumulado Powerball alcanza 629 millones ¿Qué harías si eres el ganador?