KIA retira más de 250.000 autos K5: problemas en tanque de combustible
Publicado el 11/20/2025 a las 10:53
- Kia anuncia retiro de autos K5 fabricados entre 2021 y 2024
- Una válvula defectuosa puede causar derretimiento y fuga de combustible
- Las reparaciones serán gratuitas para todos los propietarios
Según la NHTSA, Kia anunció el retiro del mercado de más de 250.000 vehículos K5 tras detectarse un problema en la válvula de retención del sistema de purga.
El defecto permite la entrada de aire al tanque de combustible, generando expansión y contacto con partes calientes del sistema de escape.
En algunos casos, esto puede derretir el tanque y causar una fuga que incremente el riesgo de incendio.
El aviso incluye varios modelos fabricados entre 2021 y 2024.
Retiro de autos Kia ¿Qué modelos están afectados?
La NHTSA identificó el retiro bajo el número 25V794000, que incluye 250.547 unidades del modelo K5.
La causa está en una válvula de retención deteriorada que compromete el control de vapores dentro del sistema de combustible.
- Al ingresar aire en el tanque, este puede expandirse hasta tocar componentes calientes del escape.
- El tanque puede derretirse debido al calor, provocando fugas peligrosas.
- Los dueños podrían notar ruidos de chasquido, encendido de la luz del motor o fallas en el desempeño del vehículo.
Revisión de vehículos Kia K5: señales de alerta y reparaciones necesarias
Los concesionarios reemplazarán la válvula defectuosa y revisarán el tanque para detectar daños.
Si se observan señales de derretimiento o deformación, será reemplazado sin costo para el propietario.
Esta campaña de seguridad incluye inspección completa y actualización de componentes dañados.
Las notificaciones oficiales se enviarán a partir del 16 de enero de 2026.
- Los propietarios podrán consultar si su VIN está incluido en el retiro directamente en NHTSA.gov desde el 1 de diciembre de 2025.
- También podrán comunicarse con Kia en su línea de atención 800-333-4542 usando el código SC356.
Impacto para la comunidad latina
Para miles de trabajadores hispanos que dependen del automóvil para llegar al trabajo, realizar entregas o moverse con su familia, una falla mecánica de este tipo puede representar riesgos graves.
Además del peligro de incendio, un daño en el tanque puede dejar inoperativo el vehículo durante días, afectando ingresos y rutinas diarias.
- La buena noticia es que la reparación es gratuita y está garantizada por Kia.
Esto evita gastos inesperados y permite mantener el vehículo en condiciones seguras sin afectar el presupuesto familiar.
Qué deben hacer los propietarios
- Revisar el VIN del vehículo en el portal de la NHTSA.
- Estar atentos a sonidos extraños, luces encendidas en el tablero o irregularidades en el manejo.
- Agendar una cita con el concesionario una vez recibida la notificación.
- Evitar viajes largos si se detecta cualquier señal de posible falla.
Qué sigue
Kia coordinará con sus concesionarios la llegada de piezas y la programación de revisiones.
La prioridad es prevenir incendios y asegurar la operatividad del vehículo.
Para los dueños hispanos, atender el retiro a tiempo evitará riesgos y garantizará la seguridad de sus familias en carretera.