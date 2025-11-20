KIA retira más de 250.000 autos K5: problemas en tanque de combustible

Kia anuncia retiro de autos K5 fabricados entre 2021 y 2024

Una válvula defectuosa puede causar derretimiento y fuga de combustible

Las reparaciones serán gratuitas para todos los propietarios

Según la NHTSA, Kia anunció el retiro del mercado de más de 250.000 vehículos K5 tras detectarse un problema en la válvula de retención del sistema de purga.

El defecto permite la entrada de aire al tanque de combustible, generando expansión y contacto con partes calientes del sistema de escape.

En algunos casos, esto puede derretir el tanque y causar una fuga que incremente el riesgo de incendio.

El aviso incluye varios modelos fabricados entre 2021 y 2024.

Retiro de autos Kia ¿Qué modelos están afectados?

La NHTSA identificó el retiro bajo el número 25V794000, que incluye 250.547 unidades del modelo K5.

La causa está en una válvula de retención deteriorada que compromete el control de vapores dentro del sistema de combustible.