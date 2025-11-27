Walgreens retira más de 41,000 aerosoles nasales por posible bacteria

Retiran aerosol nasal Walgreens

Riesgo por bacteria ambiental

Recomiendan dejar de usarlo

Segun informa USATODAY ,Miles de botellas de aerosol nasal de Walgreens fueron retiradas del mercado en Estados Unidos después de que autoridades sanitarias alertaran sobre una posible contaminación bacteriana que podría representar un riesgo para personas inmunodeprimidas, con problemas respiratorios o embarazadas.

Medical Products Laboratories, una empresa de suministros médicos con sede en Filadelfia, emitió el retiro de más de 41.000 botellas del aerosol nasal Walgreens Saline Nasal Spray con xilitol tras detectar la posible presencia de la bacteria pseudomonas lactis.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el producto podría estar contaminado con esta bacteria presente comúnmente en el medio ambiente.

Las autoridades informaron que se retiraron exactamente 41.328 botellas distribuidas a nivel nacional.

Detalles sobre la bacteria encontrada

Thousands of Walgreens nasal spray bottles recalled. See which ones. https://t.co/MuASjHpJGU — USA TODAY Health (@USATODAYhealth) November 26, 2025



La pseudomonas lactis es un tipo de bacteria encontrada de forma habitual en el entorno, especialmente en el suelo y el agua, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Un estudio de 2022 sobre resistencia bacteriana también detectó esta bacteria en heces de pollo.

Aunque no es una bacteria ampliamente estudiada, las autoridades del sureste de Massachusetts advirtieron que podría ser perjudicial para personas con sistemas inmunitarios debilitados o con afecciones respiratorias.

La cadena KARE 11 también difundió esta advertencia sanitaria.