Walgreens retira más de 41,000 aerosoles nasales por posible bacteria
Publicado el 11/26/2025 a las 21:53
- Retiran aerosol nasal Walgreens
- Riesgo por bacteria ambiental
- Recomiendan dejar de usarlo
Segun informa USATODAY ,Miles de botellas de aerosol nasal de Walgreens fueron retiradas del mercado en Estados Unidos después de que autoridades sanitarias alertaran sobre una posible contaminación bacteriana que podría representar un riesgo para personas inmunodeprimidas, con problemas respiratorios o embarazadas.
Medical Products Laboratories, una empresa de suministros médicos con sede en Filadelfia, emitió el retiro de más de 41.000 botellas del aerosol nasal Walgreens Saline Nasal Spray con xilitol tras detectar la posible presencia de la bacteria pseudomonas lactis.
Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el producto podría estar contaminado con esta bacteria presente comúnmente en el medio ambiente.
Las autoridades informaron que se retiraron exactamente 41.328 botellas distribuidas a nivel nacional.
Detalles sobre la bacteria encontrada
Thousands of Walgreens nasal spray bottles recalled. See which ones. https://t.co/MuASjHpJGU
— USA TODAY Health (@USATODAYhealth) November 26, 2025
La pseudomonas lactis es un tipo de bacteria encontrada de forma habitual en el entorno, especialmente en el suelo y el agua, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Un estudio de 2022 sobre resistencia bacteriana también detectó esta bacteria en heces de pollo.
Aunque no es una bacteria ampliamente estudiada, las autoridades del sureste de Massachusetts advirtieron que podría ser perjudicial para personas con sistemas inmunitarios debilitados o con afecciones respiratorias.
La cadena KARE 11 también difundió esta advertencia sanitaria.
Retiro aerosol nasal Walgreens y lotes afectados
Además, la cadena WTVT informó que la pseudomonas lactis podría representar riesgos particulares para mujeres embarazadas.
El Dr. Daniel Rhoads, jefe de la Sección de Microbiología de la Clínica Cleveland, explicó a USA TODAY el 26 de noviembre que esta bacteria forma parte de una especie ambiental común.
Rhoads señaló que la pseudomonas lactis recibió su nombre hace menos de una década, lo que refleja lo reciente de su clasificación dentro del ámbito científico.
El especialista también indicó que existen pocos estudios sobre esta bacteria en particular, pero que las especies relacionadas generalmente no están vinculadas a infecciones humanas.
Recomendación oficial y proceso de devolución
Sin embargo, subrayó que aún es incierto el posible impacto en la salud asociado a la contaminación del aerosol nasal salino.
Rhoads mencionó además un estudio de 2017 que reveló que algunas cepas de pseudomonas pueden utilizar el xilitol, uno de los componentes principales del aerosol nasal, como fuente de alimento.
USA TODAY informó que ha contactado a la FDA, los CDC y diversas organizaciones médicas para obtener más información sobre la bacteria y su potencial efecto en la salud pública.
Entre los aerosoles retirados del mercado se encuentran botellas de 45 mililitros pertenecientes a los siguientes lotes.
Lotes identificados y pasos para consumidores
Lote n.º 71409, con fecha de vencimiento del 28 de febrero de 2027.
Lote n.º 71861, con fecha de vencimiento del 31 de agosto de 2027.
Walgreens informó el 26 de noviembre que la FDA instruyó a su proveedor, Medical Products Laboratories, a emitir el retiro «por precaución».
La compañía recomendó a los clientes que posean alguno de los productos afectados suspender su uso inmediatamente.
Retiro aerosol nasal Walgreens: clasificación FDA
Walgreens pidió además devolver los aerosoles retirados a cualquiera de sus tiendas para obtener un reembolso completo.
La cadena señaló que la seguridad de sus clientes continúa siendo su máxima prioridad.
La FDA clasificó el retiro como de Clase II, categoría asignada a productos que podrían causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles en las personas.
De acuerdo con la agencia, este tipo de retiros se emiten cuando existe un riesgo moderado para la salud.
Número oficial del retiro y contexto adicional
El número oficial del retiro es D-0179-2026, según el sitio web de la FDA.
El retiro ha generado preocupación entre consumidores que utilizan aerosoles salinos como parte de su rutina de higiene nasal.
Sin embargo, las autoridades han insistido en que la medida se tomó como precaución mientras continúa la investigación sobre la presencia de la bacteria.
Hasta el momento, no se han reportado estudios concluyentes que demuestren que la pseudomonas lactis cause infecciones en humanos de forma habitual.
Retiro aerosol nasal Walgreens y recomendaciones finales
Lo que sí se sabe, según las fuentes citadas, es que algunas bacterias relacionadas pueden prosperar en entornos con xilitol, ingrediente presente en el producto retirado.
Esto refuerza la necesidad de mantener la vigilancia sobre productos que entran en contacto directo con las vías respiratorias.
A medida que USA TODAY busca más información de agencias y expertos, permanece abierta la posibilidad de que nuevas actualizaciones sobre el retiro y la bacteria sean comunicadas en los próximos días.
Las autoridades recomiendan a los consumidores revisar cuidadosamente los números de lote y fechas de vencimiento indicadas para asegurarse de que sus aerosoles nasales no formen parte del retiro.