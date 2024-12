Retiran millones de tazas de viaje vendidas en Walmart y Target por riesgo de quemaduras

Un total de 2.6 millones de tazas de viaje de acero inoxidable han sido retiradas del mercado en Estados Unidos.

Esto debido a un defecto que representa un grave peligro para los consumidores.

El retiro afecta a los modelos Stanley Switchback y Trigger Action, vendidos entre junio de 2016 y diciembre de 2024.

Este producto se vendió en establecimientos como Walmart, Target, Dick’s Sporting Goods, Amazon.com y otros, tanto en tiendas físicas como en línea.

#Recall: Do you have a Stanley-branded «Switchback» or «Trigger Action» travel mug? Find out about the recall and what to do: https://t.co/lkuv2DxxVx pic.twitter.com/pFJ40Ui9OQ

— Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) December 12, 2024