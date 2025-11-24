Retiran moringa en polvo de Sam’s Club y Walmart por brote nacional de Salmonella
Publicado el 11/24/2025 a las 13:19
- Retiran moringa de Walmart
- Lote vinculado a brote
- FDA investiga más productos
Un brote multiestatal de infecciones por Salmonella llevó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a ordenar el retiro inmediato de varios productos de moringa en polvo vendidos en tiendas como Sam’s Club, Walmart y a través de múltiples plataformas en línea.
Las autoridades sanitarias confirmaron que todas las infecciones están vinculadas a un único lote contaminado procedente de Vallon Farmdirect PVT LTD, con sede en Johdpur, India.
El lote implicado, identificado como VFD/ORG/MORP/L/24 y con fecha de caducidad de noviembre de 2027, fue distribuido a varias compañías estadounidenses que luego lo incorporaron en mezclas de superalimentos y suplementos dietéticos.
La contaminación llevó a un retiro de productos a nivel nacional, afectando tanto al comercio minorista como mayorista.
La cadena de productos contaminados sigue creciendo
El 12 de noviembre de 2025, la empresa Food To Live retiró del mercado todos sus productos elaborados con este lote contaminado.
Entre los artículos afectados se encuentran bolsas de 8 onzas a 44 libras de su Polvo de Hoja de Moringa Orgánica, así como múltiples presentaciones de su Mezcla de Polvo de Superverduras Orgánicas.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Los códigos de lote retirados abarcan desde SO-69006 hasta SO-72558, lo que evidencia la amplia distribución del ingrediente contaminado. Además, Africa Imports retiró su presentación de 1 kilogramo vendida después del 5 de junio de 2025.
Además, la medida también incluye el retiro total del suplemento Super Greens de Member’s Mark, vendido en todas las tiendas Sam’s Club del país y en su plataforma digital. La FDA advirtió que la lista de productos y tiendas afectadas podría ampliarse conforme avanza la investigación.
Investigación activa de la FDA
Las autoridades continúan rastreando el origen exacto de la contaminación dentro del proceso de producción del proveedor indio.
El objetivo es determinar en qué punto el lote resultó afectado y qué otras compañías pudieron haber recibido el mismo polvo contaminado.
Asimismo, la FDA explicó que actualizará la información pública a medida que avance la investigación y se identifiquen más productos elaborados con el lote comprometido. El brote sigue en curso y las agencias de salud trabajan en coordinación con autoridades estatales y locales.
La moringa en polvo retirada se distribuyó ampliamente a través de tiendas físicas, comercio electrónico y canales mayoristas. Entre los puntos de venta afectados se encuentran Amazon, Walmart.com, Target, Etsy, eBay y el sitio oficial de Food To Live.
Riesgos para la salud y recomendaciones
De acuerdo con el sitio de la FDA, la infección por Salmonella suele manifestarse entre 12 y 72 horas después del consumo del producto contaminado.
Los síntomas incluyen diarrea, fiebre y calambres abdominales, que pueden prolongarse hasta por una semana.
Niños pequeños, personas mayores y quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados enfrentan mayor riesgo de complicaciones graves. Las autoridades recomiendan atención médica inmediata si se han consumido los productos retirados y aparecen síntomas compatibles con Salmonella.
Los minoristas deben retirar de inmediato cualquier presentación vinculada al lote VFD/ORG/MORP/L/24. La FDA también pide a consumidores y distribuidores que desinfecten cuidadosamente cualquier superficie que haya estado en contacto con los productos afectados.
Las instrucciones incluyen desechar o devolver los productos retirados al punto de compra y evitar totalmente su consumo. El riesgo de contaminación cruzada aumenta si no se limpian adecuadamente los envases o utensilios utilizados. La investigación continúa mientras autoridades sanitarias evalúan si existe riesgo de que el lote haya llegado a más cadenas comerciales.