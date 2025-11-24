Retiran moringa en polvo de Sam’s Club y Walmart por brote nacional de Salmonella

Retiran moringa de Walmart

Lote vinculado a brote

FDA investiga más productos

Un brote multiestatal de infecciones por Salmonella llevó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a ordenar el retiro inmediato de varios productos de moringa en polvo vendidos en tiendas como Sam’s Club, Walmart y a través de múltiples plataformas en línea.

Las autoridades sanitarias confirmaron que todas las infecciones están vinculadas a un único lote contaminado procedente de Vallon Farmdirect PVT LTD, con sede en Johdpur, India.

El lote implicado, identificado como VFD/ORG/MORP/L/24 y con fecha de caducidad de noviembre de 2027, fue distribuido a varias compañías estadounidenses que luego lo incorporaron en mezclas de superalimentos y suplementos dietéticos.

La contaminación llevó a un retiro de productos a nivel nacional, afectando tanto al comercio minorista como mayorista.

La cadena de productos contaminados sigue creciendo

El 12 de noviembre de 2025, la empresa Food To Live retiró del mercado todos sus productos elaborados con este lote contaminado.

Entre los artículos afectados se encuentran bolsas de 8 onzas a 44 libras de su Polvo de Hoja de Moringa Orgánica, así como múltiples presentaciones de su Mezcla de Polvo de Superverduras Orgánicas.

Los códigos de lote retirados abarcan desde SO-69006 hasta SO-72558, lo que evidencia la amplia distribución del ingrediente contaminado. Además, Africa Imports retiró su presentación de 1 kilogramo vendida después del 5 de junio de 2025.

Además, la medida también incluye el retiro total del suplemento Super Greens de Member’s Mark, vendido en todas las tiendas Sam’s Club del país y en su plataforma digital. La FDA advirtió que la lista de productos y tiendas afectadas podría ampliarse conforme avanza la investigación.