Retiran Helado del mercado por contaminación por Listeria

Real Kosher retira helado.

Posible Listeria en productos.

Dos casos severos.

Real Kosher Ice Cream, una popular marca con sede en Brooklyn, NY, ha anunciado el retiro del mercado de una de sus línea de helados.

Se trata de On The Go suave y vasos de sorbete el cual fue retirado debido a la posible contaminación por Listeria monocytogenes.

Esta decisión surge después de que una persona se enfermara y relacionara su enfermedad con el consumo de estos productos.

Las alarmas se dispararon cuando el Departamento de Agricultura de Pensilvania llevó a cabo análisis exhaustivos de muestras del helado en cuestión.

Retiro de helado por Listeria

Los resultados revelaron la presencia de Listeria en una de las muestras, lo que desencadenó la medida de retirada por parte de Real Kosher Ice Cream.

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar graves problemas de salud en cualquiera que lo consuma.

Desde la notificación inicial del retiro, se han reportado dos casos adicionales de enfermedad relacionada con esta posible contaminación.

Los casos se han documentado en dos estados diferentes de los Estados Unidos, los cuales son Nueva York y el estado de Pensilvania.