Retiran gotas para los ojos por posible contaminación con hongos.

La reconocida marca de gotas oftálmicas Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF ha sido retirada del mercado en todo Estados Unidos debido a una posible contaminación con hongos.

Según informó la compañía fabricante, Alcon Laboratories, con sede en Texas.

El retiro voluntario del producto se produjo tras una queja de un consumidor que detectó material extraño dentro de un vial sellado.

Una investigación posterior confirmó que se trataba de una contaminación fúngica.

