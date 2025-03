Retiran ensaladas por alérgenos no declarados en EE.UU.

Retiran ensaladas por alérgenos ocultos.

Distribuidas en tres estados de EE.UU.

Se recomienda devolución o eliminación.

Little Leaf Farms ha emitido un retiro de sus Southwest Salad Kits debido a la posible presencia de alérgenos no declarados de pescado y trigo.

Las personas alérgicas o con sensibilidad severa a estos ingredientes podrían sufrir reacciones graves o potencialmente mortales si consumen el producto.

El problema fue identificado tras la queja de un consumidor que notó ingredientes incorrectos en el producto.

La afectación se limita a una producción realizada el 19 de febrero de 2025, que resultó en un pallet de 96 cajas con 576 envases individuales.

Distribución limitada: menos de 20 ensaladas afectadas en tres estados

Menos de 20 ensaladas fueron ensambladas incorrectamente durante esta producción.

El producto fue distribuido en Massachusetts, Connecticut y New Hampshire.

Entre los minoristas que recibieron la ensalada están Ahold USA Freetown, Kilduff, Stew Leonard’s, Associated Grocers of New England, Shapiro Produce y C&S Wholesale Grocers, Inc (Hatfield).

Las ensaladas fueron vendidas entre el 20 y el 22 de febrero de 2025.