Retiran del mercado sopa Grandma Belle’s por alérgeno de leche no declarado en su etiquetado

Retiran sopa Grandma Belle’s

Producto distribuido nacionalmente

Piden no consumir sopa

La empresa Lil’ Turtles anunció el retiro inmediato de todos los lotes de su Sopa de Tomate y Albahaca Grandma Belle debido a un error de etiquetado que omitió la presencia de leche como alérgeno.

El producto, distribuido en frascos de vidrio de 473 ml, estuvo disponible en tiendas de varios estados entre el 23 de septiembre de 2022 y el 3 de diciembre de 2025.

La omisión del ingrediente representa un riesgo para consumidores con alergia o sensibilidad severa a la leche, quienes podrían enfrentar reacciones adversas graves.

Aunque no se han reportado enfermedades, la compañía decidió retirar el producto como medida de precaución tras recibir notificación de las autoridades regulatorias.

Un error detectado durante una inspección oficial

El Departamento de Agricultura de Ohio identificó el problema en una inspección de rutina que reveló la falta del alérgeno en el etiquetado.

La compañía reconoció la situación y confirmó que la ausencia del aviso sobre la leche incumple los requisitos federales de seguridad alimentaria.

Lil’ Turtles explicó que la receta contenía derivados lácteos, pero el empaque nunca los mencionó, lo que activó de inmediato los protocolos de retiro.

Las autoridades señalaron que cualquier persona alérgica a este ingrediente podría enfrentar reacciones de alto riesgo si consume la sopa afectada.