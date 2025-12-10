Retiran del mercado sopa Grandma Belle’s por alérgeno de leche no declarado en su etiquetado
Publicado el 12/10/2025 a las 13:39
- Retiran sopa Grandma Belle’s
- Producto distribuido nacionalmente
- Piden no consumir sopa
La empresa Lil’ Turtles anunció el retiro inmediato de todos los lotes de su Sopa de Tomate y Albahaca Grandma Belle debido a un error de etiquetado que omitió la presencia de leche como alérgeno.
El producto, distribuido en frascos de vidrio de 473 ml, estuvo disponible en tiendas de varios estados entre el 23 de septiembre de 2022 y el 3 de diciembre de 2025.
La omisión del ingrediente representa un riesgo para consumidores con alergia o sensibilidad severa a la leche, quienes podrían enfrentar reacciones adversas graves.
Aunque no se han reportado enfermedades, la compañía decidió retirar el producto como medida de precaución tras recibir notificación de las autoridades regulatorias.
Un error detectado durante una inspección oficial
El Departamento de Agricultura de Ohio identificó el problema en una inspección de rutina que reveló la falta del alérgeno en el etiquetado.
La compañía reconoció la situación y confirmó que la ausencia del aviso sobre la leche incumple los requisitos federales de seguridad alimentaria.
Lil’ Turtles explicó que la receta contenía derivados lácteos, pero el empaque nunca los mencionó, lo que activó de inmediato los protocolos de retiro.
Las autoridades señalaron que cualquier persona alérgica a este ingrediente podría enfrentar reacciones de alto riesgo si consume la sopa afectada.
Lugares donde se distribuyó el producto retirado
La Sopa de Tomate y Albahaca Grandma Belle se vendió en tiendas familiares, mercados locales y establecimientos rurales en estados como Ohio, Pensilvania, Nueva York, Indiana, Oklahoma, Illinois y otros puntos del país.
Entre las tiendas figuran Baltic Meats en Baltic, Trailside Deli y Randles Cheese en Millersburg, Jungle Jim en Cincinnati y Becks Market en Greenville.
También se distribuyó en Indian Trail Country Market en Pensilvania, The Olde Bat Factory en Nueva York, Cherry Grove Market en Minnesota y Applecreek Willard en Utah.
Otros puntos incluyen Amish Cheesehouse en Oklahoma, Jet Produce en Kansas, 45 Flea Market en Mississippi y Countryside Variety en Illinois, además de comercios en Kentucky, Iowa, Missouri y Wisconsin.
Recomendaciones para consumidores y pasos a seguir
Las autoridades y la empresa aconsejan que quienes tengan alergia o sensibilidad a la leche no consuman el producto bajo ninguna circunstancia.
Lil’ Turtles invitó a los consumidores afectados a comunicarse directamente para recibir un paquete de reemplazo sin costo.
“Los consumidores con alergia o sensibilidad a la leche que hayan comprado el producto afectado deben contactar a Lil’ Turtles para obtener un paquete de reemplazo”, indicó la compañía en su aviso.
Para dudas adicionales, los compradores pueden contactar a Josh Coblentz al número 330-897-6400, disponible para atender cualquier inquietud relacionada con el retiro, según la ‘FDA‘.