Retiran casi 3 millones de hamburguesas por riesgo en EE.UU.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció el retiro de casi 3 millones de hamburguesas vegetales distribuidas por US Foods debido a un riesgo para la salud de los consumidores.

El motivo del retiro es la presencia de material metálico en los productos, concretamente un tornillo encontrado en una de las partidas afectadas.

El retiro incluye tres variedades de hamburguesas de la marca Chef’s Line, propiedad de US Foods: hamburguesas de frijol negro, hamburguesas de tres granos y mini hamburguesas de tres granos.

En total, se han retirado 74.514 cajas de estos productos, lo que equivale a más de 2.7 millones de unidades distribuidas en los estados de Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware.

The Fillo Factory Inc. is recalling three Chef’s Line US Foods products—Black Bean Burger, 3 Grain Burger, and 3 Grain Slider— because of possible contamination with foreign material, specifically a bolt. https://t.co/F4qKl1VDJT

— Food Safety News (@foodsafetynews) March 21, 2025