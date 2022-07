¿Dónde vendieron las almejas?

Bumble Bee Foods indicó que las almejas enlatadas habían sido distribuidas en todo Estados Unidos. Según Eat This Not That, fueron vendidas en tiendas Walmart en 15 estados, entre los que se encuentran Connecticut, Delaware, Florida, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Virginia, Vermont y Virginia Occidental, e incluso en Puerto Rico.

La buena noticia es que “hasta la fecha no ha habido informes de enfermedades asociadas con este producto retirado que se distribuyó en todo el país a un número limitado de minoristas”, dijo la empresa. En vista de los resultados de las pruebas de la FDA, el retiro es una medida de precaución y sirve de advertencia para los compradores.