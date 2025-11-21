¿ICE llega a Atlanta? Salen a decir la verdad ante rumores
Publicado el 11/21/2025 a las 15:53
- ICE niega retenes Atlanta
- Rumores generan preocupación migrante
- Autoridades locales desmienten operativos
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) negó este jueves que tenga previsto instalar retenes en Atlanta, luego de que circularan rumores en redes sociales que alertaban sobre supuestas redadas programadas para esta semana.
ICE rechazó de forma categórica que exista algún plan operativo en Atlanta relacionado con retenes o puestos de control migratorio.
Lindsay Williams, oficial de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional en Atlanta, aclaró que tampoco existe relación entre el sobrevuelo de helicópteros Black Hawk registrado la noche del miércoles y una movilización de la agencia.
Rumores desmentidos sobre retenes de ICE en Atlanta
“Los rumores de retenes en la ciudad también son falsos”, señaló el portavoz.
Los comentarios comenzaron a difundirse a principios de semana, presuntamente impulsados por un audio compartido entre un grupo de pastores que alertaban sobre supuestos operativos el jueves y viernes, lo que generó preocupación en sectores de la comunidad inmigrante de Georgia.
El sobrevuelo de helicópteros y la presencia de un retén de la policía de DeKalb incrementaron la confusión entre residentes, aunque ninguna de estas acciones estuvo vinculada con Ice según las autoridades federales.
“ICE no instaló, ni instala retenes”, reiteró Williams.
Lo que generó el temor
El clima de inquietud se fortaleció tras reportes que confirmaron el despliegue próximo de alrededor de 250 agentes fronterizos en Nueva Orleans como parte de una ofensiva de inmigración denominada “Swamp Sweep” (“Barrido en el pantano”), según Telemundo.
La operación, planificada para durar dos meses, tiene como objetivo arrestar a unas 5,000 personas en el sureste de Luisiana y Mississippi, de acuerdo con documentos obtenidos por The Associated Press y testimonios de al menos tres fuentes.
La actividad en la vecina Carolina del Norte también generó especulaciones debido a las redadas lideradas por la Patrulla Fronteriza, aunque dicha agencia no se ha pronunciado sobre posibles acciones adicionales en otros estados.
En Atlanta, cualquier movimiento policial inusual o la circulación de información no verificada amplificó el temor entre familias inmigrantes, que permanecen especialmente alertas ante rumores de operativos.
Lo que dicen las autoridades locales
Mientras los rumores crecían, las autoridades locales también salieron a aclarar su posición.
La policía de Atlanta aseguró este jueves que no ha colaborado con “ninguna agencia federal” en actividades de control migratorio en lo que va del año.
El Departamento de Policía del condado de DeKalb, señalado en redes sociales por el retén observado la noche anterior, también desmintió cualquier participación en acciones migratorias.
“El Departamento de Policía de DeKalb no aplica la ley de inmigración. Tampoco hemos recibido ninguna otra solicitud de asistencia”, precisó la agencia.
Las aclaraciones buscan frenar la propagación de información falsa y aliviar la preocupación de comunidades que, ante reportes inexactos, pueden asumir riesgos innecesarios o modificar su rutina diaria por temor a ser detenidas.