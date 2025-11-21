¿ICE llega a Atlanta? Salen a decir la verdad ante rumores

ICE niega retenes Atlanta

Rumores generan preocupación migrante

Autoridades locales desmienten operativos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) negó este jueves que tenga previsto instalar retenes en Atlanta, luego de que circularan rumores en redes sociales que alertaban sobre supuestas redadas programadas para esta semana.

ICE rechazó de forma categórica que exista algún plan operativo en Atlanta relacionado con retenes o puestos de control migratorio.

Lindsay Williams, oficial de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional en Atlanta, aclaró que tampoco existe relación entre el sobrevuelo de helicópteros Black Hawk registrado la noche del miércoles y una movilización de la agencia.

Rumores desmentidos sobre retenes de ICE en Atlanta

“Los rumores de retenes en la ciudad también son falsos”, señaló el portavoz.

Los comentarios comenzaron a difundirse a principios de semana, presuntamente impulsados por un audio compartido entre un grupo de pastores que alertaban sobre supuestos operativos el jueves y viernes, lo que generó preocupación en sectores de la comunidad inmigrante de Georgia.

El sobrevuelo de helicópteros y la presencia de un retén de la policía de DeKalb incrementaron la confusión entre residentes, aunque ninguna de estas acciones estuvo vinculada con Ice según las autoridades federales.

“ICE no instaló, ni instala retenes”, reiteró Williams.